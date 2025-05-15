Trump'tan bir İstanbul açıklaması daha: 'Putin ve ben bir araya gelene kadar...'

Tüm dünyanın gözü kulağı İstanbul'da yapılması beklenen Ukrayna ve Rusya arasındaki barış müzakerelerine çevrilmişken görüşme halen başlamadı.



Gün içinde yarın (16 Mayıs) İstanbul'a gelebileceğini açıklayan ABD Başkanı Donald Trump konuya ilişkin bir açıklama daha yaptı. Trump açıklamasında, "Putin ve ben bir araya gelene kadar hiçbir şey olmayacak" dedi.



Müzakereler öncesinde Rusya ve Ukrayna cephelerinden birbirlerine sert açıklamalar gelirken, Ukrayna tarafı Rusya'yı sembolik bir heyet göndermekle suçlamıştı.



Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy "Rus heyetinin seviyesi adeta bir aldatmaca. Erdoğan'la görüşmenin ardından bundan sonraki adımları kararlaştıracağız. Rus temsilcilerin yetkisinin ne olduğunu anlamamız gerekiyor" açıklaması yapmıştı. Zelenskiy önceki açıklamalarında da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İstanbul'a gelmesini talep etmişti.



Rusya tarafı ise bu açıklamaya çok sert yanıt vermiş ve Dışişleri Bakanı Lavrov, "Acınası bir adam. Kendisi ve onu kukla gibi oynatanlar dışında herkes bunu anlıyor" demişti.