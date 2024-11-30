Samanyolu Haber /Dünya / Trump'tan BRICS ülkelerine tehdit: Şartını açıkladı /30 Kasım 2024 23:39

Trump'tan BRICS ülkelerine tehdit: Şartını açıkladı

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, BRICS ülkeleri tehdit ederek dolardan uzaklaşmaya çalışmayacaklarını taahhüt etmemeleri durumunda yaptırım ile karşılaşacakları uyarısında bulundu.

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ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile BRICS'e üye ülkeleri tehdit etti.

Trump, kendine ait sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı açıklamada, "BRICS ülkelerinin dolardan uzaklaşmaya çalışmasını kenarda durup izleme" fikrinin bittiğine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

- Bu ülkelerden yeni bir BRICS para birimi yaratmayacaklarına ya da güçlü ABD dolarının yerini alacak başka bir para birimine destek vermeyeceklerine dair taahhütte bulunmalarını istiyoruz.

- Aksi takdirde yüzde 100 gümrük tarifeleriyle karşı karşıya kalacaklar ve harika ABD ekonomisine satış yapmaya veda etmeyi beklemeliler. Gidip kendilerine başka bir 'enayi' bulabilirler. BRICS'in uluslararası ticarette ABD dolarının yerini alması mümkün değil ve bunu deneyen herhangi bir ülke Amerika'ya elveda demeli.

BRICS NEDİR?

BRICS açılımı Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın İngilizce isimlerinin baş harflerinden oluşarak, büyük ve gelişmekte olan ekonomilerin ortak çıkarlarını savunmak ve küresel ekonomide daha etkin bir rol oynamak için kuruldu. Ekonomik ve siyasi işbirliği yapan 5 ülkeyi kapsayan BRICS, Batı merkezli olan dünya düzeninde yeni bir güç dengesi yaratmak istiyor.

TÜRKİYE'YE PARTNER ÜYE TEKLİFİ

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yaptığı açıklama ile Türkiye'ye BRICS tarafından "partner ülke" statüsü teklif edildiğini duyurmuştu.

Bu statünün örgütün yapısında geçici bir aşama olduğunu ifade eden Bolat, Türkiye'nin teklife olan yanıtıyla ilgili olarak yorum yapmamıştı.
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