Trump'tan büyük 'Irkçılık' Mitingi! 'Tarihin en büyük sınır dışı etme programı geliyor'

ABD'de 5 Kasım'da gerçekleşecek başkanlık seçimlerine sayılı günler kalırken, iki adayın tüm anketlerde kafa kafaya gitmesi ve ikisinden birinin kazanma ihtimalinin daha olası görünmemesi Amerikalıların heyecanını katladı. Cumhuriyetçilerin adayı ve eski ABD Başkanı Donald Trump ile Demokratların adayı ve mevcut ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, son seçim mitinglerini düzenliyor. Trump, New York'un devasa arenası Madison Square Garden'da seçim mitingi düzenledi.





IRKÇI İFADELERLE SEÇİM PROPAGANDASI

Bir süredir rakibine karşı üslubu büyük tepki çeken Trump, dün gerçekleşen mitingde yine hem Harris'e hem de göçmenlere karşı kaba ve ırkçı ifadeler kullandı. Trump, seçimi kazanırsa yasa dışı göçü durdurma ve "acımasız ve suçlu" olarak tanımladığı göçmenleri sınır dışı etme planları olduğunu söyledi.





'FETHEDİLEN HER ŞEHRİ KURTARACAĞIM'

Habertürk'te yer alan habere göre Trump, konuşmasında Amerikalıların dört yıl öncesine göre daha kötü durumda olduğunu iddia etti. Seçilir seçilmez ABD tarihinin en büyük sınır dışı etme programını başlatacağını belirten Trump, "Birinci gün Amerikan tarihinin en büyük sınır dışı etme programını başlatacağım. İşgal edilen ve fethedilen her şehri ve kasabayı kurtaracağım" dedi.





RAKİBİNE HAKARET ETTİ

Trump, rakibi Harris için "düşük IQ'lu biri" dedi ve göçmenlere karşı sert söylemlerinin ardından destekçilerinden büyük alkış aldı.





ELON MUSK YİNE SAHNEDE

Trump'ı destekleyen ABD'li milyarder Elon Musk da önceki mitinglerde olduğu gibi yine kürsüye çıktı.





Siyah bir MAGA (Make America Great Again-Amerika yeniden harika yapalım) şapkası takan Musk, kendisini "karanlık, gotik bir MAGA" olarak tanımladı.



