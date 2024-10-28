Samanyolu Haber /Dünya / Trump'tan büyük 'Irkçılık' Mitingi! 'Tarihin en büyük sınır dışı etme programı geliyor' /28 Ekim 2024 12:33

Trump'tan büyük 'Irkçılık' Mitingi! 'Tarihin en büyük sınır dışı etme programı geliyor'

Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı olan Donald Trump, seçime günler kala New York'ta düzenlediği mitingde sayısız ırkçı ifade kullandı. Tüm sunumunu göçmen düşmanlığı üzerine yapan Trump, başkan seçilir seçilmez "en büyük sınır dışı etme" programını başlatacağını söyledi. Eski başkan, Demokrat rakibi Kamala Harris'e de hakaret etti.

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ABD'de 5 Kasım'da gerçekleşecek başkanlık seçimlerine sayılı günler kalırken, iki adayın tüm anketlerde kafa kafaya gitmesi ve ikisinden birinin kazanma ihtimalinin daha olası görünmemesi Amerikalıların heyecanını katladı. Cumhuriyetçilerin adayı ve eski ABD Başkanı Donald Trump ile Demokratların adayı ve mevcut ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, son seçim mitinglerini düzenliyor. Trump, New York'un devasa arenası Madison Square Garden'da seçim mitingi düzenledi.

IRKÇI İFADELERLE SEÇİM PROPAGANDASI
Bir süredir rakibine karşı üslubu büyük tepki çeken Trump, dün gerçekleşen mitingde yine hem Harris'e hem de göçmenlere karşı kaba ve ırkçı ifadeler kullandı. Trump, seçimi kazanırsa yasa dışı göçü durdurma ve "acımasız ve suçlu" olarak tanımladığı göçmenleri sınır dışı etme planları olduğunu söyledi.

'FETHEDİLEN HER ŞEHRİ KURTARACAĞIM'
Habertürk'te yer alan habere göre Trump, konuşmasında Amerikalıların dört yıl öncesine göre daha kötü durumda olduğunu iddia etti. Seçilir seçilmez ABD tarihinin en büyük sınır dışı etme programını başlatacağını belirten Trump, "Birinci gün Amerikan tarihinin en büyük sınır dışı etme programını başlatacağım. İşgal edilen ve fethedilen her şehri ve kasabayı kurtaracağım" dedi.

RAKİBİNE HAKARET ETTİ
Trump, rakibi Harris için "düşük IQ'lu biri" dedi ve göçmenlere karşı sert söylemlerinin ardından destekçilerinden büyük alkış aldı.

ELON MUSK YİNE SAHNEDE
Trump'ı destekleyen ABD'li milyarder Elon Musk da önceki mitinglerde olduğu gibi yine kürsüye çıktı.

Siyah bir MAGA (Make America Great Again-Amerika yeniden harika yapalım) şapkası takan Musk, kendisini "karanlık, gotik bir MAGA" olarak tanımladı.

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