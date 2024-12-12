Trump'tan Çin'e sürpriz davet

ABD Başkanı olarak seçilen Donald Trump’ın başkanlık görevini devralacağı 20 Ocak 2025 tarihindeki yemin törenine birçok konuda karşı karşıya geldiği Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'i davet ettiği belirtildi. CBS News'un aktardığına göre, söz konusu davet, Trump'ın Çin mallarına yönelik gümrük vergilerini arttırma tehdidinden günler sonra yapıldı.





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Halktv'de yer alan habebre göre Çinli sosyal medya platformu TikTok'un satışını ya da yasaklanmasını zorunlu kılan yasanın 19 Ocak 2025 tarihinde yürürlüğe girecek olmasına rağmen Trump'ın, pek çok uluslararası konuda karşı karşıya geldiği Çinli mevkidaşı Cinping'i 20 Ocak 2025'te başkanlık görevini devralacağı yemin törenine davet etmesi dikkatleri çekti.





Cinping'in, Trump'ın davetini kabul edip etmediğine ilişkin bir açıklama yapılmazken büyükelçi ve diplomatlar ABD'deki yemin törenine genellikle davet edilirlerken, 1874'e kadar olan kayıtlar, yabancı bir liderin daha önce hiç yemin törenine katılmadığını ortaya koydu.





BİDEN TİKTOK'U YASAKLAYABİLİR

ABD yönetimi, geçtiğimiz yıl Amerikalı kullanıcı bilgilerini Çin yönetiminin erişimine açık hale getirmekle suçlayarak TikTok’un ya ABD'li bir firmaya satılması ya da yasaklanmasının öngörüldüğü bir adım atmış ve mart ayında Kongre’den geçen yasa tasarısı ABD Başkanı Joe Biden tarafından imzalanmıştı.





Biden yönetimi, TikTok'a 19 Ocak 2025 tarihine kadar Çinli ByteDance ile olan bütün ilişkisini bitirmesi için süre tanımış ve aksi durumda firmanın ABD'de yasaklanarak kullanıcıların erişimine kapatılacağını ifade etmişti.