Samanyolu Haber /Dünya / Trump'tan Çin'e 'tarife' şartı! 'Önemli bir şey istiyorum' /26 Nisan 2025 11:22

Trump'tan Çin'e 'tarife' şartı! 'Önemli bir şey istiyorum'

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'e getirdiği fahiş ek gümrük vergileriyle ekonomiye darbe vururken, piyasanın da artık buna uyum sağlamaya başladığını söyledi. Trump, Çin'den "önemli bir şey" almadıkları sürece de bu ülkeye yönelik gümrük tarifelerini düşürmeyeceğinin altını çizdi.

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Getirdiği ek gümrük vergi tarifeleriyle küresel piyasalarda dengeleri bozup Çin ile bir ticaret savaşına neden olan ABD Başkanı Donald Trump, uçakta basın mensuplarının konuyla ilgili sorularını yanıtladı. ABD Başkanı, "Çin bize önemli bir şey vermediği sürece tarifeleri düşürmeyeceğiz" açıklamasını yaptı.

Eski Başkan Joe Biden döneminde günde 5 milyar dolar kaybettiklerini ve kendisinin bu rakamı aşağı çektiğini vurgulayan Trump, yakında söz konusu zararın tersine döneceğini ama daha gidilecek yol olduğunu ifade etti.

Karşılıklı gümrük vergilerinde yeni bir ertelemenin söz konusu olmadığını belirten Trump, anlaşma yapacaklarını, anlaşma olmazsa da tarifeleri makul bir şekilde belirleyeceklerini söyledi.

'PİYASALAR ARTIK UYUM SAĞLIYOR'

Trump, piyasaların tarifelere uyum sağlayıp sağlamadığına yönelik soruya da "Ne olup bittiğine bakarsanız bence öyle. Bir geçiş süreci olacağını söylemiştik. İnsanlar bunu anlamadı, şimdi anlamaya başlıyorlar" şeklinde yanıt verdi.

Piyasalarda içeriden bilgiyle işlem yapılıp yapılmadığına dair soruya ise ABD Başkanı, kendi için taahhütte bulunabileceğini ancak kendisi için binlerce kişinin çalıştığını söyledi. Trump, kimsenin bunu yapmış olabileceğini düşünmediğini de sözlerine ekledi.
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