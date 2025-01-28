Samanyolu Haber /Dünya / Trump'tan çok tartışılacak imza: Hakkındaki soruşturmalara katılan devlet personellerini kovdu /28 Ocak 2025 10:30

Trump'tan çok tartışılacak imza: Hakkındaki soruşturmalara katılan devlet personellerini kovdu

ABD Başkanı Donald Trump, görevi devralmasının ardından, kendisine yönelik soruşturmalarda yer alan Adalet Bakanlığı personellerinin işine son verdi.

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ABD’de Donald Trump yeniden göreve gelmesinin ardından hızlı başladı. Trump yönetiminin yeni icraatı, Trump'a yönelik cezai soruşturmalarda görev alan çalışanların işine son verilmesi oldu.

ABD Adalet Bakanlığı, Eski Özel Yetkili Savcı Jack Smith'in ekibinde yer alan birçok savcının işten çıkarıldığını bildirdi. Bakanlık’tan bir yetkili, işten çıkarmaların Başsavcı Vekili James McHenry tarafından yapıldığını doğruladı.

Trump göreve gelir gelmez, ABD'yi Paris iklim anlaşmasından ve Dünya Sağlık Örgütü'nden çekmek, TikTok yasağını ertelemek, federal çalışanların evden çalışmasını durdurmak ve hükümet “sansürünü” sona erdirmek için bir dizi emri imzalamıştı.
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