Samanyolu Haber /Dünya / Trump'tan çok tartışılacak sözler: 'Bir daha asla oy vermek zorunda kalmayacaksınız' /30 Temmuz 2024 16:39

Trump'tan çok tartışılacak sözler: 'Bir daha asla oy vermek zorunda kalmayacaksınız'

ABD başkan adayı Donald Trump, destekçilerine eğer Kasım ayında kendisine oy verirlerse "bir daha oy kullanmak zorunda kalmayacaklarını" söyleyerek tepki topladı. Bu açıklama, eski başkanın seçim kurallarını değiştirebileceği endişelerini artırdı.

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ABD başkan adayı Donald Trump, cuma günü Turning Point Action'ın Believers' Zirvesi'nde destekçilerine Kasım ayında kendisine oy verirlerse "bir daha asla oy kullanmak zorunda kalmayacaklarını" söyleyerek korku ve tepki yarattı.

Eski başkan, konuşmasını Amerika genelindeki Hristiyanları birleştirmeyi amaçlayan bir etkinlikte, sadık hayranlarına yönelik olarak yaptı.

Trump, West Palm Beach, Florida'daki kalabalığa şunları söyledi: "Hristiyanlar, sadece bu sefer oy kullanın. Bir daha yapmak zorunda kalmayacaksınız. Dört yıl daha, biliyorsunuz ki her şey düzelecek. Bir daha oy kullanmak zorunda kalmayacaksınız, güzel Hristiyanlarım."

SEÇMENLER ARASINDA ENDİŞE

Trump'ın bu sözle ne demek istediği tam olarak anlaşılmasa da, ABD seçmenleri arasında büyük bir endişe yarattı. Eski başkanın Beyaz Saray'a geri dönerse bazı seçim kurallarını değiştirebileceği korkusu arttı.

Sosyal medyada yer alan bazı yorumlara göre, bu aynı zamanda Trump'ın 'sık sık anlamsız şeyler söylediği' durumlardan biri de olabilir. Demokrat Pramila Jayapal, videoya yanıt olarak bu durumu "korkunç" olarak nitelendirerek "bunun olmasına izin veremeyiz" dedi.

Meclis lideri Nancy Pelosi ise ekledi: "Rezalet içindeki eski başkan, ilk günden bir diktatör olacağını, Anayasa'nın kaldırılmasını istediğini söyledi - ve dün gece demokrasiyi sona erdirme vaadini yineledi."

Demokrat aday olma yolunda Joe Biden'ın yerine geçmesi muhtemel olan Kamala Harris de Trump'ın sözlerini kınayan ve onu bir diktatörle karşılaştıran güçlü bir açıklama yaptı.

ABD SEÇİMLERİ

ABD'de genel seçimler, her dört yılda bir Kasım ayının ilk salı günü yapılıyor. Bu yıl, seçimler 5 Kasım 2024 tarihinde gerçekleşecek.

Başkanlık seçiminin yanı sıra, Temsilciler Meclisi üyeleri, bazı senatörler ve çeşitli yerel makamlar için de oy kullanılacak.

Eski başkan Trump, ikinci döneminin bir diktatörlük olabileceği konusunda daha önce de endişe yaratmıştı.

Aralık 2023'te Truth Social platformunda kendisini tanımlamak için "intikam" ve "diktatörlük" kelimelerini içeren bir kelime bulutu paylaşmıştı.


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