Trump'tan da 'Hukuku siyasetin köpeği yapma' hamlesi geldi

ABD Maryland Bölge Yargıcı Deborah Boardman ise 6 Şubat'ta Başkan Trump'ın doğumla vatandaşlık hakkı elde edilmesini engelleyen kararnamesine karşı ülke çapında ihtiyati tedbir kararı almıştı. ABD Bölge Mahkemesi Yargıcı Paul Engelmayer, 8 Şubat'ta Elon Musk'ın yöneticisi olduğu Hükümet Verimliliği Departmanının (DOGE), Hazine Bakanlığının kayıtlarına erişimini engelleme kararı almıştı.





'Hukuk siyasetin köpeğidir' ne demek?





"Hukuk siyasetin köpeğidir" ifadesi, hukukun siyasetin etkisi altında olduğunu ve siyasi iktidarların çıkarlarına hizmet ettiğini belirtmek için kullanılır. Bu söz, ilk olarak Rus anarşist Mihail Bakunin'e atfedilir ve orijinalinde "Hukuk siyasetin fahişesidir" şeklindedir. Doğu Perinçek, bir televizyon programında bu ifadeyi "Hukuk siyasetin köpeğidir" şeklinde dile getirmiştir.



Bu ifade, hukukun bağımsız olması gerektiği halde, siyasi otoritelerin etkisi altında kalarak tarafsızlığını yitirdiği durumları eleştirmek için kullanılır. Yani, hukuk, siyasi güçlerin kontrolünde olduğunda, adaletin sağlanması yerine, siyasi amaçlara hizmet eden bir araç haline gelir.





ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, hükümetin kararlarının mahkeme engeline takılması hakkında, 'yargıçların, yönetimin meşru yetkilerini kontrol edemeyeceğini' savundu. Vance, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, federal yargıçların, Başkan Donald Trump yönetiminin kararlarını durdurmasına tepki gösterdi.Bir yargıcın, bir generale nasıl operasyon yöneteceğini söylemesinin "yasa dışı" olduğunu belirten Vance, "Yargıçlar, yönetimin yasal yetkilerini kontrol edemez" yorumunu yaptı.Washington DC Bölge Mahkemesi Yargıcı Loren AliKhan, 29 Ocak'ta Trump'ın federal hibe ve kredileri askıya alma emri hakkında geçici durdurma kararı vermişti.Washington DC Bölge Mahkemesi Federal Yargıcı Colleen Kollar-Kotelly de 6 Şubat'ta bir grup işçi sendikasının, ABD Hazine Bakanlığı ve Bakan Scott Bessent'e karşı açtığı davada Bakanlığın bazı istisnalar dışında Mali Hizmetler Bürosu tarafından tutulan herhangi bir ödeme kaydı ya da ödeme sistemine erişim sağlamasına sınırlama getirmişti.