Samanyolu Haber /Dünya / Trump'tan dikkat çeken açıklama: Ben istiyorum, Erdoğan yapıyor... /10 Aralık 2025 10:10

Trump'tan dikkat çeken açıklama: Ben istiyorum, Erdoğan yapıyor...

ABD Başkanı Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilişkileri hakkında yaptığı açıklama dikkatleri çekti.

SHABER3.COM

Trump'ı Avrupa'yı şekillendiren en etkili kişi seçen Politico dergisi, bu vesileyle ABD Başkanı ile bir röportaj gerçekleştirdi.

Trump röportajda Rusya-Ukrayna savaşı, NATO, Avrupa'nın durumu ve ABD'nin göçmen politikaları gibi farklı konulara değindi.


ABD Başkanı, NATO hakkındaki sorulara cevap verirken, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında yorumlarda da bulundu.

Erdoğan ve NATO arasındaki anlaşmazlıklarda devreye girdiğini belirten Trump, "Ben de arıyorum ve her zaman çözüyoruz. O ve ben gerçekten çok hızlı bir şekilde çözüyoruz" ifadelerini kullandı.

Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak, ondan tutuklu olan bazı kişileri serbest bırakmasını istediğini, Erdoğan'ın da bu isteği yerine getirdiğini söyledi:

"Yıllarca süren davalar ve başka şeyler yaşayan bazı insanları serbest bıraktı. Dedim ki onları serbest bırakmalısın ve o da yaptı."

Trump, bu sözleriyle kimi ya da kimleri kastettiğine açıklık getirmedi.

Diğer yandan Trump'ın açıklaması rahip Brunson krizini hatırlattı. Brunson 12 Ekim 2018 tarihinde Türkiye'de serbest bırakıldıktan sonra ABD'ye döndü ve 13 Ekim 2018'de Beyaz Saray'da Başkan Trump ile görüştü. Serbest bırakılma süreci, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerde yaşanan gerginliğin önemli bir gündem maddesi olmuştu.




Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Trump'tan dikkat çeken açıklama: Ben istiyorum, Erdoğan... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:40:22