Trump'tan dikkat çeken açıklama: Ben istiyorum, Erdoğan yapıyor...

Trump'ı Avrupa'yı şekillendiren en etkili kişi seçen Politico dergisi, bu vesileyle ABD Başkanı ile bir röportaj gerçekleştirdi.





Trump röportajda Rusya-Ukrayna savaşı, NATO, Avrupa'nın durumu ve ABD'nin göçmen politikaları gibi farklı konulara değindi.









ABD Başkanı, NATO hakkındaki sorulara cevap verirken, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında yorumlarda da bulundu.





Erdoğan ve NATO arasındaki anlaşmazlıklarda devreye girdiğini belirten Trump, "Ben de arıyorum ve her zaman çözüyoruz. O ve ben gerçekten çok hızlı bir şekilde çözüyoruz" ifadelerini kullandı.





Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak, ondan tutuklu olan bazı kişileri serbest bırakmasını istediğini, Erdoğan'ın da bu isteği yerine getirdiğini söyledi:





"Yıllarca süren davalar ve başka şeyler yaşayan bazı insanları serbest bıraktı. Dedim ki onları serbest bırakmalısın ve o da yaptı."





Trump, bu sözleriyle kimi ya da kimleri kastettiğine açıklık getirmedi.