Trump'tan dikkat çeken açıklama: Putin Ukrayna savaşını bitirmek istiyor

ABD Başkanı Donald Trump, Moskova'daki Ukrayna görüşmelerinin "oldukça iyi" geçtiğini söyledi. Trump, Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya gelen ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner'e atıfla, "Putin ile makul derecede iyi bir toplantı yaptılar" ifadelerini kullandı.





Oval Ofis'te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, Witkoff ve Kushner'ın Putin'in gerçekten savaşı bitirmek isteyip istemediğine dair bir izlenim edinip edinmediği yönündeki soruya, "Savaşı bitirmek istiyor. Onların izlenimi bu yöndeydi" şeklinde yanıt verdi.





DW Türkçe'de yer alan habere göre Witkoff ve Kushner'ın kendisini telefonla arayarak görüşmeler hakkında bilgilendirdiğini ve Putin’den edindikleri izlenimin "Bir anlaşma yapmak istediği" yönünde olduğunu belirten Trump, bundan sonra ne olacağının ise belirsiz olduğunu ifade etti. "Bu görüşmeden ne çıkacağını size söyleyemem çünkü tango yapmak için iki kişi gerekir" ifadelerini kullanan ABD Başkanı barış planına atıfla, Ukrayna ile de "oldukça iyi şekillenmiş" bir plan olduğunu ifade etti.





ABD'li yetkililer, Witkoff ve Kushner'in Kremlin görüşmelerinin devamı niteliğinde olarak Perşembe günü Florida'da Ukrayna'nın baş müzakerecisi Rustem Umerov ile bir araya geleceğini teyit etti.





Kremlin: Henüz uzlaşma yok

Kremlin'den de görüşmelere ilişkin ihtiyatlı bir açıklama daha geldi. Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, Putin'in ABD önerilerini reddettiğini söylemenin doğru olup olmayacağına ilişkin soruya cevaben Salı günkü görüşmelerin ilk görüşmeler olduğuna dikkat çekti.





Kremlin Sözcüsü, "Bazı şeyler kabul edildi, bazı şeyler ise kabul edilemez bulundu. Bu, bir uzlaşma bulmaya yönelik normal bir çalışma sürecidir" diye konuştu.





Görüşmeden sonra bir Kremlin danışmanı ise "henüz bir anlaşmaya varılamadığını" ifade etti.





Kasım ayında sızdırılan ABD'nin 28 maddelik barış planı, Moskova'nın temel taleplerine boyun eğdiği gerekçesiyle Kiev ve Avrupalı müttefiklerinin tepkisini çekmişti. Bunun üzerine Avrupa ülkeleri, bir alternatif plan hazırlamış; ABD ve Ukrayna da savaşı sona erdirmek için güncellenmiş bir barış çerçevesi oluşturduklarını açıklamıştı.





Rusya lideri Putin Salı günü yaptığı açıklamada, Avrupa ülkelerinin Rusya açısından "tamamen kabul edilemez" olan fikirler sunarak barış görüşmelerini baltalamaya çalıştığını söyledi.





Putin'in Dış Politika Danışmanı Yuri Uşakov, Witkoff ile yapılan görüşmenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Moskova’nın daha önce 27 maddelik teklif ile dört ek belge aldığını ve bunların Witkoff ile görüştükleri konular olduğunu söyledi.