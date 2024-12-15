Trump'tan dikkat çeken atama: Sosyal medya CEO'su Beyaz Saray istihbaratında

Donald Trump, kendi sosyal medya platformunun CEO'su Devin Nunes'i Beyaz Saray istihbarat danışma kurulu başkanı olarak atadı.





İKİ GÖREVİNE DE DEVAM EDECEK

ABD’nin 47’nci Başkanı seçilen Donald Trump, yaptığı açıklamada, Devin Nunes’in hem danışma kurulu başkanlığı görevini yürüteceğini hem de kendi sosyal medya platformunun CEO’su olmaya devam edeceğini ifade etti.





Halktv'de yer alan habere göre Trump, konuyla ilgili açıklamasında "Devin, Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi'nin eski Başkanı olarak sahip olduğu deneyimden ve Rusya aldatmacasının ortaya çıkarılmasındaki kilit rolünden yararlanarak bana ABD İstihbarat Topluluğu'nun faaliyetlerinin etkinliği ve uygunluğuna ilişkin bağımsız değerlendirmeler sunacak" ifadelerini kullandı.





2021 YILINDA İSTİFA ETMİŞTİ

Eski Başkan Donald Trump'ın müttefiki olan Kaliforniyalı Cumhuriyetçi Temsilci Devin Nunes, Trump'ın kendi sosyal medya platformunu başlatmayı hedefleyen yeni medya şirketinin CEO'su olmak için, Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi'nin kıdemli üyesi olduğu kongre koltuğundan 2021 yılında istifa etmişti.





Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Donald Trump, ABD'de 5 Kasım'da (2024) yapılan başkanlık seçimlerinde Demokrat Partili aday Kamala Harris'i 270 delege sınırını aşarak ikinci kez başkan seçilmişti.