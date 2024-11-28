Trump'tan dikkat çeken buluşma: Zuckerberg ile malikanesinde görüştü

Amerikan sosyal medya holdingi Meta'nın sahibi Mark Zuckerberg, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın Mar-a-Lago'daki malikanesinde davet edildiği akşam yemeğinde Trump ve ekibiyle bir araya geldi. Trump'ın Özel Kalem Müdür Yardımcılığına atadığı Stephen Miller, teknoloji milyarderinin "Amerika'nın ulusal yenilenmesini desteklemek istediğini" söyledi.





DW Türkçe'nin haberine göre Facebook, Instagram ve Whatsapp gibi sosyal medya ürünlerinin yer aldığı Meta'nın 40 yaşındaki CEO'su Zuckerberg, Trump ile arasını düzeltmek için son dönemde yaptığı çıkışlarla dikkat çekmişti. 6 Ocak 2021 tarihinde ABD Kongre Binası'nın Trump yanlısı göstericiler tarafından basılması sonrasında Facebook, Trump'ı yasaklayan sosyal medya ağları arasında yer almıştı. Trump'ın askıya alınan Facebook hesabı 2023 yılında yeniden açılmıştı.





Meta'nın bir sözcüsü Çarşamba günü yaptığı açıklamada "Mark, Başkan Trump'ın akşam yemeği davetinden ve yeni gelen yönetimle ilgili ekibiyle görüşme fırsatından dolayı minnettardı" dedi. Sözcü yaptığı açıklamada Amerikan inovasyonunun geleceği açısından önemli bir dönemden geçildiğini belirtti.





Trump'ın yakın müttefiklerinden olan ve daha önce Zuckerberg'i kafes dövüşüne davet eden milyarder Elon Musk'ın da yemeğe katılıp katılmadığı henüz netlik kazanmadı ancak Musk'ın başkanlık seçiminden bu yana sık sık Mar-a-Lago'da bulunduğu biliniyor.





"Değişimin parçası olmak istiyor"

Trump'ın ekibinden Stephen Miller, Çarşamba günü Fox News'e verdiği demeçte Zuckerberg'in "Amerika'nın dört bir yanında gördüğümüz değişimin destekçisi ve katılımcısı olma arzusu konusunda çok net olduğunu" söyledi. Miller "(Zuckerberg) Başkan Trump'ın liderliğinde Amerika'nın ulusal yenilenmesini desteklemek istediği konusunda çok net" diye konuştu.





Trump'ın ilk döneminde daha temkinli davranan teknoloji devleri bu kez Cumhuriyetçilerin seçim zaferini kutlamakta gecikmedi, Zuckerberg de tebriklerini iletenler arasında yer aldı.





Mark Zuckerberg 2020'deki başkanlık seçimlerinde Covid salgını sırasında ABD seçim altyapısını desteklemek için çalışan kâr amacı gütmeyen kuruluşlara büyük miktarlarda bağışta bulunmuştu. Trump Joe Biden'a yenilmesinin ardından bu bağışların seçimleri etkilemeye yönelik bir komplonun parçası olduklarını iddia etmişti.





2024 seçimlerinden önce ise Zuckerberg Meta'nın algoritmalarını siyasi içeriği azaltacak şekilde değiştirdi ve başkan adaylarından herhangi birine destek vermedi. Meta CEO'su, Trump'ın suikast girişimi sonrasında kararlı bir duruş göstermesini de övdü ve Trump için "çetin ceviz" tabirini kullandı. Zuckerberg daha sonra da Joe Biden yönetiminin Covid salgını sırasında Facebook'a bazı içerikleri "sansürlemesi" için baskı yaptığını belirten açıklamasıyla dikkat çekti.