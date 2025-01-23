Trump'tan dikkat çeken çıkış: Putin ile yakın zamanda görüşmek istiyorum





Çin ile işbirliği umudu





OPEC+ ittifakını suçladı





AB'ye sitem etti

Beyaz Saray'dan Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'na video konferansı yoluyla bağlanan ABD BaşkanıDonald Trump, ekonomi politikalarından dış politika vizyonuna kadar pek çok başlıkta mesajlar verdi.DW Türkçe'de yer alan habere göre Trump, Rusya-Ukrayna savaşının yol açtığı "büyük çaplı can kayıplarından" yakınırken, bu savaşın sona ermesini sağlamak için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yakında görüşmek istediğini açıkladı.Savaşı ekonomik nedenlerden değil, yol açtığı ölümlerden ötürü sona erdirmek istediğinin altını çizen Trump, "Bu bir katliam, bu savaşı gerçekten durdurmak zorundayız. Bu savaş korkunç" sözlerini kaydetti. Trump, Rusya ile Ukrayna arasında bir barış anlaşması olasılığıyla ilgili soruya ise kaçamak yanıt vererek "Bunu Rusya'ya sormanız gerekecek. Ukrayna anlaşmaya hazır" dedi.Donald Trump, ABD'nin bir barış anlaşmasını güvence altına alma çabalarının umut verici bir şekilde devam ettiğini ifade ederken ayrıntılar hakkında bilgi paylaşmadı.Bununla birlikte Trump, Ukrayna savaşını sona erdirme çabalarına Çin'den katkı beklediklerini duyurdu.ABD Başkanı, Çin ile ülkesi arasındaki ilişkileri "çok iyi" olarak nitelendirirken, Pekin yönetiminin Rusya'nın Ukrayna'daki savaşını sona erdirmeye yardımcı olabileceğini umduğunu, Çin'in bu konuda ciddi bir ağırlığı bulunduğunu da sözlerine ekledi.Trump, "Umarım birlikte iş birliği yapıp bu savaşı sona erdirebiliriz" dedi.Bu arada ABD'nin yeni başkanı forum konuşmasında, petrol ihraç eden ülkelerin oluşturduğu OPEC+ ittifakını, yaklaşık üç yıldır süren Ukrayna savaşı boyunca petrol fiyatlarını çok yüksek tutmakla suçladı."Eğer fiyat düşseydi, Rusya-Ukrayna savaşı hemen sona ererdi. Fiyatlar savaşı devam ettirecek kadar yüksek" diyen Trump, OPEC+ hakkında "Yaşananlardan bir ölçüde onlar sorumlu" ifadelerini kullandı.Trump özellikle Suudi Arabistan'a fosil yakıt fiyatlarını düşürmeleri çağrısında bulundu.Donald Trump ayrıca "harika bir adam" olarak nitelendirdiği Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'dan, ABD'ye planladıkları 600 milyar dolarlık yatırım paketini 1 trilyon dolara çıkarmasını isteyeceğini de söyledi.Büyük şirketlere üretimlerini ABD'de yapmaları halinde daha düşük vergi uygulama sözü veren Trump, bunu yapmayanlara daha yüksek gümrük vergisi uygulayacakları uyarısında bulundu.Davos Zirvesi katılımcılarına "Gelin üretiminizi Amerika'da yapın ve biz size dünyadaki en düşük vergileri uygulayalım" diye seslenen Trump sözlerini şöyle sürdürdü:"Ama şayet ürününüzü Amerika'da üretmezseniz, o zaman işte çok basit: Farklı oranlarda gümrük vergisi ödemek zorunda olacaksınız… Bu gümrük vergileri, ekonomimizi güçlendirmek ve borcumuzu ödemek için milyarlarca hatta trilyonlarca doları bizim hazinemize yönlendirecek."Donald Trump, Davos konuşmasında bir kez daha AB'yi hedef aldı.AB'ye "Bize çok ama çok adaletsiz ve çok kötü davranıyorlar" sözleriyle sitem eden ABD Başkanı, ABD'ye milyonlarca otomobil gönderen AB'yi ABD'den tarım ürünleri ve otomobil almamakla suçladı.Trump, "Yapıcı olmaya çalışıyorum, çünkü Avrupa'yı seviyorum" demekle birlikte yapıcı olmakta güçlük çektiğini kaydetti.