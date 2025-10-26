Samanyolu Haber /Dünya / Trump'tan dikkat çeken Gazze açıklaması! 'Gerçek barış geliyor' /26 Ekim 2025 11:30

Trump'tan dikkat çeken Gazze açıklaması! 'Gerçek barış geliyor'

ABD Başkanı Trump, Gazze Görev Gücü’nün kısa süre içinde hazır olacağını açıkladı. Türkiye ve Katar dahil birçok ülkenin barış sürecine katıldığını belirten Trump, “Ortadoğu’da gerçek barış geliyor” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, güvenliği sağlamak ve insani yardımların koordinasyonunu yürütmek üzere planlanan Gazze Görev Gücü hakkında konuştu. Trump, görevin yakında hazır olacağını açıkladı. Air Force One’da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya gelen Trump, "Gazze’de kalıcı barışın sağlanması gerekiyor" dedi. ABD Başkanı, Katar’ın gerektiğinde Gazze’ye barış gücü askerleri göndereceğini de duyurdu.

'TÜRKİYE DE SÜRECE DAHİL'
Trump ayrıca, görev gücünün lider kadrosunun belirlendiğini ve çalışmalarda son aşamaya gelindiğini belirtti: "Şu an her şey iyi gidiyor, her şey pürüzsüz. ABD’nin müdahale etmesine gerek yok. Önemli ülkeler işin çaresine bakabilecek gibi duruyor. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar. Bu üç ülke ve arkasında, hatta yanında duran birçok ülke var. Türkiye de bu sürece dahil. Endonezya’da, Ürdün de, Mısır da Bölgeden biraz daha uzakta ve olaya pek yakın olmayan ülkeler de bulunuyor. Herkes bu sürece dahil."

HAMAS'A GÖZDAĞI
ABD Başkanı Trump, basın mensuplarının barışın kalıcı olup olmayacağına ilişkin sorularını, "Ben bunun kalıcı olacağına inanıyorum. Eğer kalıcı olmazsa bunun sorumlusu Hamas olacaktır. Hızlı bir şekilde Hamas’ın çaresine bakmak da zor olmayacaktır. Bunun Hamas için de kalıcı olmasını umuyorum çünkü bize bunun için söz vermişlerdi. Eğer kalıcı olmazsa çok büyük bir sorunla karşılaşacaklar" şeklinde yanıtladı.

PUTİN İLE GÖRÜŞECEK Mİ?
Trump ayrıca, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile geçtiğimiz günlerde iptal edildiği açıklanan görüşmesine ilişkin soruları da cevapladı. Trump, "Rusya’nın Putin'le görüşmeyi yeniden düşünmeniz için ne yapması gerekecek" sorusuna, "Bir anlaşmaya varacağımızdan emin olmam lazım, vaktimi harcamak istemiyorum. Putin’le her zaman harika ilişkilerim oldu ancak son durumlar beni çok hayal kırıklığına uğrattı. Bu konuyu Ortadoğu’daki barıştan önce çözebileceğimizi düşünüyordum" dedi.
