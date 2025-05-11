Samanyolu Haber /Dünya / Trump'tan dikkatleri üzerine çeken yeni ticaret hamlesi /11 Mayıs 2025 09:32

Trump'tan dikkatleri üzerine çeken yeni ticaret hamlesi

ABD Başkanı Trump, vergi tarifesi kararı konusunda Çin ile İsviçre'de görüşmeler yapıldığını bildirdi. Trump, ticaret görüşmelerinin çok iyi geçtiğini söyleyerek "Büyük ilerleme kaydedildi" dedi. Ayrıca ABD Başkanı, Çin'in Amerikan iş dünyasına açılmasını istediğini açıkladı.

SHABER3.COM

Çin ile müzakere edeceğini açıkladıktan sonra gözlerin üzerine çevrildiği Trump, Truth Social hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre İsviçre'de Çin ile çok iyi bir toplantı yapıldığını söyleyen Donald Trump, "Pek çok şey görüşüldü, birçok konuda mutabık kalındı. Dostane ama yapıcı bir şekilde tam bir yeniden başlama süreci müzakere edildi. Hem Çin hem de ABD'nin yararına olacak şekilde Çin'in Amerikan iş dünyasına açılmasını görmek istiyoruz. Büyük ilerleme kaydedildi" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?
Başkan Trump, 2 Nisan'da aralarında Çin'in de olduğu ticaret ortaklarına ek gümrük vergileri açıklamıştı. Çin'in karşılık vermesiyle iki ülke arasında başlayan tarife restleşmesi sonunda ABD, Çin'e uyguladığı gümrük tarifesini yüzde 145'e kadar çıkartmış, Çin de ABD'ye yüzde 125 gümrük tarifesi getirmişti.

Washington yönetimi, diğer ülkelere getirdiği ek tarifeleri 90 gün ertelerken, Çin'e yönelik tarifeler yürürlüğe girmişti.

Tırmanan ticari gerilim sonrasında Amerikalı ve Çinli yetkililer, bu hafta sonu tarife müzakereleri için İsviçre'de bir araya gelmek üzere anlaşmıştı. Müzakerelerde ABD tarafını Hazine Bakanı Scott Bessent ve Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer, Çin tarafını ise Ekonomik İlişkilerden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Hı Lifıng'in temsil edeceği bildirilmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Trump'tan dikkatleri üzerine çeken yeni ticaret hamlesi Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:49:18