Samanyolu Haber /Dünya / Trump'tan El Kaide lideri açıklaması /02 Şubat 2020 18:15

Trump'tan El Kaide lideri açıklaması

Donald Trump, terör örgütü El Kaide lideri Kasım Rimi'nin öldürüldüğü Twitter hesabından duyurdu.ABD Başkanı Donald Trump’ın, Twitter’da yaptığı paylaşımlarla Yemen El Kaidesi olarak bilinen Arap Yarımadası El Kaidesi'nin lideri Kasım Rimi’nin öldürüldüğünü doğruladığı iddia edildi.

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The New York Times, cuma ABD’li yetkililerin 41 yaşındaki Rimi’nin, ocak ayında Yemen’de gerçekleştirilen insansız hava aracı saldırısında (İHA) öldürüldüğünü düşündüğünü aktarmıştı. 

Fakat Politico’nun aktardığına göre, Trump yönetimi resmi açıklama yapmadan önce Rimi’nin öldürüldüğünün doğrulanmasını bekliyor. Trump, Twitter hesabından her ne kadar kendisi doğrudan hava saldırısına dair yorum yapmasa da Rimi’nin ölümüne yönelik haberler üzerine düşüncelerini ifade eden iki hesabın gönderilerini retweet’ledi.  

Politico’nun aktardığına göre bir Pentagon yetkilisi cumartesi, “Bu ABD Savunma Bakanlığı’nın gerçekleştirdiği bir operasyon değildi” ifadelerini kullandı. 

Öte yandan Yemen El Kaidesi'nin de Rimi’nin öldürüldüğünü doğrulamadığı aktarıldı. Konuya dair CIA ve ABD Ulusal Güvenlik Konseyi de herhangi bir açıklama yapmadı.
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