Trump'tan El Kaide lideri açıklaması

The New York Times, cuma ABD’li yetkililerin 41 yaşındaki Rimi’nin, ocak ayında Yemen’de gerçekleştirilen insansız hava aracı saldırısında (İHA) öldürüldüğünü düşündüğünü aktarmıştı.







Fakat Politico’nun aktardığına göre, Trump yönetimi resmi açıklama yapmadan önce Rimi’nin öldürüldüğünün doğrulanmasını bekliyor. Trump, Twitter hesabından her ne kadar kendisi doğrudan hava saldırısına dair yorum yapmasa da Rimi’nin ölümüne yönelik haberler üzerine düşüncelerini ifade eden iki hesabın gönderilerini retweet’ledi.





Politico’nun aktardığına göre bir Pentagon yetkilisi cumartesi, “Bu ABD Savunma Bakanlığı’nın gerçekleştirdiği bir operasyon değildi” ifadelerini kullandı.





Öte yandan Yemen El Kaidesi'nin de Rimi’nin öldürüldüğünü doğrulamadığı aktarıldı. Konuya dair CIA ve ABD Ulusal Güvenlik Konseyi de herhangi bir açıklama yapmadı.