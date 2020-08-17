Trump'tan Erdoğan ile ilgili çok konuşulacak iddia

ABD Başkanı Trump, rakibi Joe Biden'ın dünya liderleriyle baş edebilecek zihinsel yeteneğe sahip olmadığını savunarak Erdoğan'la ilişkisini örnek verdi. Trump Erdoğan'ın bir tek kendisini dinlediğini söyledi.





Fox News naklen yayınına katılan ABD Başkanı Donald Trump, Kasımdaki seçimlerdeki rakibi Demokrat Partili Joe Biden'ın dünya liderleriyle baş edebilecek zihinsel yeteneğe sahip olmadığını savunarak kendisinin Erdoğan'la ilişkisini örnek verdi.





Geçen hafta dünya liderlerinin kendisini arayarak Erdoğan'la görüşmesini istediklerini söyleyen Trump "O bir tek seni dinler, bizi dinlemiyor" dediklerini kaydetti.





Biden hakkında "Joe kötü durumda, kabul edelim" diyen Trump, "Keskin zekalı insanlarla uğraşıyorsunuz. Bu ülkelerin dünya çapında satranç oyuncularıyla uğraşıyorsunuz. Hepsini tanıyorum. Hepsiyle iyi anlaşıyorum. Mesela Türkiye'de Erdoğan" dedi.





Trump Biden için "Daha nerede olduğunu bilmeyen birisini seçemezsiniz. Artık konuşamadığı için evinin bodrumundan çıkmaya korkan birisini seçemezsiniz" diye konuştu.





Trump geçen hafta dünya liderlerinin kendisinden Erdoğan'ı aramasını istediklerini de belirterek "Neden, diye sordum. Sen onun dinlediği tek kişisin, bizi dinlemiyor, bir tek seni dinler, dediler. Bunun sebebi ABD mi diye sordum, hayır dediler, bunun sebebi sensin, senin kişiliğin, onun dinleyeceği tek kişi sensin... Ve biliyor musunuz, bunu herkesin önünde söylemeyi sevmiyorum ama gerçekten doğru. Onunla iyi geçiniyorum ve beni dinliyor" dedi.