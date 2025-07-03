Trump'tan FED Başkanı Powell’a istifa çağrısı: 'Derhal...'

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’a yönelik eleştirilerini sertleştirdi. Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, "Çok geç. Derhal istifa etmeli." ifadelerini kullanarak Powell’ın görevini bırakması gerektiğini söyledi. Bu çıkış, Powell’ın 2,5 milyar dolarlık Fed binası yenilemesiyle ilgili iddiaların gündeme gelmesinin ardından geldi.





Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Trump’ın bu açıklaması, Federal Konut Finansman Ajansı Direktörü William Pulte'nin Kongre’ye yaptığı “Powell’ın soruşturulması” çağrısını destekler nitelikte oldu. Pulte, Powell’ı “siyasi yanlılıkla” suçlamış ve Senato’daki oturumda gerçeği yansıtmayan ifadeler verdiğini ileri sürmüştü. Ayrıca Powell’ın, Fed binasının renovasyonu hakkında Kongre’yi yanıltarak görevi kötüye kullandığını iddia etmişti.





Trump, başkanlığı döneminde de Powell’a yönelik sert eleştirilerde bulunmuş, özellikle faiz oranlarını düşürmekte geç kaldığını savunmuştu. Yeni dönemde de Fed politikalarına karşı çıkışlarını sürdüren Trump, bu defa doğrudan istifa çağrısıyla tartışmayı yeniden alevlendirdi. Powell cephesinden ise şu ana dek resmi bir yanıt gelmiş değil.