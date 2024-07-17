Trump'tan FED'e faiz tehdidi: Seçim öncesinde faiz indirmemeli

Trump seçilmesi halinde ancak “doğru şeyi yapıyorsa” Fed başkanının görev süresini tamamlamasına izin vereceğini söyledi.





Powell pazartesi günü yaptığı açıklamada merkez bankasının enflasyonun Fed'in hedefi olan yüzde 2'ye doğru gevşediği konusunda daha fazla güven kazandığını söylemişti. Konuşmanın ardından Fed'in ilk indirimi eylül ayında yapacağı beklentileri arttı.





ABD'de başkanlık yarışı son hızı ile sürüyor. Joe Biden ve Donald Trump ekonomi konusunda pek çok başlıkta birbirinden ayrışıyor.Son olarak ABD Başkan adayı Donald Trump, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ı kasım ayındaki başkanlık seçimlerinden önce faiz oranlarını düşürmemesi konusunda uyardı.Cumhuriyetçi aday Bloomberg News'e verdiği röportajda merkez bankasının 5 Kasım'daki seçimlerden önce faiz oranlarını düşürebileceğini kabul etti. Ancak faiz indirimi için “bunu yapmamaları gerektiğini biliyorlar" dedi.Trump ayrıca, Powell'ı 2026'da Fed başkanlığı görev süresi dolmadan önce görevden alma iddialarına ilişkin konutştu.Eski başkan, “Görev süresini tamamlamasına izin veririm. Özellikle de doğru şeyi yaptığını düşünüyorsam" dedi.Trump'ın seçim sonrası Fed'e karışacağı endişeleri finans piyasalarında da hissediliyor. Yatırımcılar ayrıca Trump'ın Powell'ı görevden almaya çalışacağından endişe ediyor.Trump'ın Powell'ı görev süresi dolmadan değiştirmeye çalışması piyasalarda dalgalanmaya neden olabilir.Fed'in siyasi bağımsızlığı, ABD ekonomisini yönetme kapasitesi açısından uzun zamandır önemli görülüyor.Powell ise kararlarının yalnızca ekonominin sağlığına dayandığını vurguluyor.