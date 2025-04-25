Samanyolu Haber /Dünya / Trump'tan flaş açıklama: 'Kırım Rusya'da kalacak' /25 Nisan 2025 14:22

Trump'tan flaş açıklama: 'Kırım Rusya'da kalacak'

ABD Başkanı Trump, Rusya'nın 2014 yılında işgal ettiği Ukrayna toprağı Kırım'ın Rusya'da kalacağını söyledi.

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Ukrayna lideri ile yüz yüze ve Putin ile telefonda konuşan Trump bu defa bir dergiye verdiği verdiği mülakatta Rusya'nın 2014 yılında işgal ettiği Ukrayna'ya bağlı Kırım'ın Rusya'da kalacağını açıkladı.

Savaşı sona erdirmek için çabalar sürerken, Trump iki ülke arasındaki savaşın nedeninin "Ukrayna'nın NATO'ya katılmaktan bahsetmeye başlaması" olduğuna dikkat çekti.

UKRAYNA'DAN YANIT
Trump'ın flaş çıkışının ardından Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü bu sözlere yanıt verdi. yapılan açıklamada Ukrayna topraklarının hiçbir bölümünü Rusya'ya ait olarak tanınmayacağı belirtildi. Ayrıuca barış görüşmelerinin dayandığı ilkelerde de bir değişiklik olmadığı kaydedildi.

ABRAHAM ANLAŞMALARINDA SUUDİ UMUDU
Trump ayrıca, ilk Başkanlık döneminde uyguladığı, İsrail ve Arap ülkelerinin normalleşeceği Abraham Anlaşmaları'na Suudi Arabistan'ın dahil olacağını umduğunu aktardı.
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