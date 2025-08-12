Trump'tan flaş Çin kararı: 10 Kasım'a kadar süre verdi!

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'den ithal edilen ürünlere getirilen artırılmış gümrük vergilerinin uygulanmasını 90 gün süreyle erteleyen kararnamenin altına imza attı.





SÜRE DOLMADAN SAATLER ÖNCE İMZALANDI

ABD ile Çin arasında Mayıs ayında yapılan görüşmelerde, karşılıklı olarak yükseltilen tarifelerin geçici olarak düşürülmesine karar verilmişti. Söz konusu sürenin bitimine saatler kala, Trump yönetimi ek vergilerin askıya alınma süresini uzattı.





Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, Başkan Trump’ın, Çin’e yönelik uygulamaya alınan yüksek gümrük vergilerinin askıya alınmasına devam edilmesini öngören kararnameyi imzaladığı duyuruldu.





AMAÇ TİCARET GÖRÜŞMELERİNİ DESTEKLEMEK

ABD, karar Çin ile devam eden ve yapıcı geçen ticaret görüşmelerini desteklemek amacıyla alındığını açıkladı. Açıklamada, söz konusu adımla, ticari dengesizliklerinin azaltılması, adil olmayan ticari uygulamaların sona erdirilmesi, Amerikan ihracatına pazar erişiminin artırılması ve hem ekonomik hem de ulusal güvenlik konularında ABD'nin çıkarlarının korunmasının hedeflendiği ifade edildi.





Yeni düzenlemeyle birlikte, Çin’den ithal edilen ürünlere yönelik daha önce artırılmış olan gümrük vergilerinin askıya alınma süresi 10 Kasım tarihine kadar uzatıldı.





TRUMP SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Başkan Trump, Truth Social platformunda yaptığı paylaşımda, "Çin'e yönelik tarifelerin askıya alınma uygulamasını 90 gün daha uzatacak bir kararnameyi imzaladım. Anlaşmanın diğer tüm unsurları aynı kalacak." ifadelerini kullandı.





NE OLMUŞTU?

2 Nisan tarihinde ABD Başkanı Trump, Çin dahil olmak üzere birçok ticaret ortağına ek gümrük tarifeleri uygulanacağını açıklamıştı. Çin’in de ek gümrük vergileri getirerek misilleme yapması tarife savaşını başlattı ve kısa sürede iki ülke arasında gerilimi tırmandı.





Bu süreçte ABD, Çin’den ithal edilen ürünlerde uyguladığı gümrük tarifesini yüzde 145'e kadar yükseltirken, Çin ise ABD mallarına yüzde 125 oranında vergi uygulamaya başladı.





Artan ekonomik gerginliğin ardından, ABD’li ve Çinli yetkililer 10-11 Mayıs tarihlerinde İsviçre’nin Cenevre kentinde bir araya gelerek müzakerelere başladı. Bu görüşmelerde, iki ülke gümrük vergilerinin 90 gün boyunca düşürülmesi konusunda anlaştı.





14 Mayıs itibarıyla ABD, Çin mallarına uyguladığı vergi oranını yüzde 145’ten yüzde 30’a çekerken; Çin de ABD ürünlerine uyguladığı vergiyi yüzde 125’ten yüzde 10’a indirdi.





Haziran ayında Londra’da yapılan ikinci tur müzakerelerde ise taraflar, Cenevre’de belirlenen anlaşmanın uygulanmasına yönelik genel bir “çerçeve” üzerinde uzlaştı.





Son olarak, mutabakatın detayları için iki ülke temmuz ayında İsveç’in başkenti Stockholm’de üçüncü tur görüşmeler yapıldı.