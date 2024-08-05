Trump'tan flaş iddia: 'İran bu gece İsrail'e saldıracak'

HANİYE SUİKASTI

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu.

İsrail’in düzenlediği suikastın ardından bölge diken üstündeyken Eski ABD Başkanı Donald Trump’tan dikkat çeken bir açıklama geldi.Trump, internet yayıncısı Adin Ross’a yaptığı açıklamada İran’ın gece saatlerinde saldıracağına dair duyum aldığını söyledi.Trump, bunun gizli bir bilgi olmadığını söyledi.Kaynağını açıklamayan Trump, “Ben başkan olsaydım kimse böyle bir şeyi konuşamazdı bile. Çünkü böyle bir şey olmazdı” dedi.İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz'da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Haniye’nin Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu.İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.