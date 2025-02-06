Samanyolu Haber /Dünya / Trump'tan Gazze çıkışı: 'İsrail ABD'ye teslim edecek!' /06 Şubat 2025 15:14

Trump'tan Gazze çıkışı: 'İsrail ABD'ye teslim edecek!'

ABD Başkanı Donald Trump, kendine ait sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'yi ABD'ye teslim edeceğini ifade etti. Trump, Gazze'deki inşa çalışmalarının yavaşça ve dikkatlice yapılacağını belirtti.

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ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Gazze Şeridi'ni ABD'ye teslim edeceğini söyledi.

ABD Başkanı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da yaptığı görüşmenin ardından ABD'nin Gazze'yi devralacağını ve Gazze'de yaşayan Filistinlilerin 'geçici olarak' başka ülkelere gönderilmesi gerektiğini söylemişti. Trump'ın bu açıklamasına çok sayıda ülkeden tepki gelmişti.

GAZZE PLANINI SOSYAL MEDYA SİTESİNDEN DUYURDU
Trump, bu açıklamasının sosyal medya platformu Truth Social'dan bir paylaşım daha yaparak Gazze'ye dair planlarını bir kez daha tekrar etti.

Trump, paylaşımında "İsrail çatışmalar bitince Gazze'yi ABD'ye devredecek" ifadelerini kullandı.

Trump, ABD'nin Gazze'nin inşasına yavaşça ve dikkatlice başlayacaklarını söyleyerek, "Türünün en büyük ve en gösterişli gelişmelerinden biri olacak" dedi.

Trump, mesajında Gazze için "ABD'nin askerlerine ihtiyaç duyulmayacak" notunu da düştü.
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