Samanyolu Haber /Dünya / Trump'tan görevden aldığı Büyükelçiye: Binaya resmimi asmamış /23 Kasım 2019 14:13

Trump'tan görevden aldığı Büyükelçiye: Binaya resmimi asmamış

ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta Kongre'de azil soruşturması kapsamında ifade veren eski Ukrayna Büyükelçisi Marie Yovanovitch'i bir kez daha hedef aldı. Fox News'a konuşan Trump ABD'li diplomat için "Kiev'deki büyükelçilik binasına resmimi asmak istemedi" dedi.

SHABER3.COM

Trump'ın geçen Mayıs ayında görev süresi dolmadan görevden aldığı Ukrayna Büyükelçisi Marie Yovanovitch Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu'nda geçen hafta ifade vermişti. Kariyer diplomat Kongre’deki ifadesinde görevinin ABD’nin dış politika önceliklerini uygulamak olduğunu, başka bir gündemi olmadığını ancak kendisi hakkında neden karalama kampanyası başlatıldığına anlam veremediğini söylemişti.

Büyükelçi, amaçları sorgulanabilir kişilerin ortaya attığı asılsız iddialar üzerine kovulduğunu savunmuş, Trump ise oturum devam ederken Twitter’dan paylaştığı mesajlarda Yovanovitch için “Nereye gittiyse orada durum kötüye gitti” diyerek büyükelçinin başarısız olduğunu iddia etmişti.

“Beni savunmadı, hakkımda kötü konuştu”

Başkan Donald Trump Cuma sabahı Fox and Friends adlı programa telefon bağlantısıyla katılarak sunucuların sorularını yanıtladı. ABD Başkanı, Yovanovitch’in Kiev’deki ABD Büyükelçiliği’ne resmini asmak istemediğini iddia etti.

“Herkesin mükemmel olduğunu söylediği bu büyükelçi benim resmimi elçiliğe asmadı. Büyükelçilikten o sorumlu. 1,5-2 yılını aldı” dedi. Trump ABD’li diplomat için “Benim hakkımda kötü şeyler söyledi. Beni savunmuyordu. Benim de büyükelçiyi değiştirme hakkım var. ABD Başkanı’nın büyükelçiliğe resminin asılması standart uygulamadır. Bu kadın da melek değildi, tamam mı?” ifadelerini kullandı.

30 yılı aşkın bir süre diplomat olarak görev yapan Marie Yovanovitch geçen hafta ifade verdiği Kongre oturumunda Başkan Trump’a karşı sadakatsiz olduğu iddiasının doğru olmadığını söylemiş, diplomat olarak hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat başkanların döneminde görev yaptığının altını çizmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Trump'tan görevden aldığı Büyükelçiye: Binaya resmimi... Sonraki Haber >>

Erdoğan'ın 108 metrekarelik yerli ve milli(!) halısı

Erdoğan'ın 108 metrekarelik yerli ve milli(!) halısı

İşte o anlar...

İşte o anlar...

Hamile Müslüman kadına ağır saldırı

Hamile Müslüman kadına ağır saldırı

THY yolcuları facianın eşiğinden döndü

THY yolcuları facianın eşiğinden döndü

Ne ekonomisi ya!

Ne ekonomisi ya!

Hizmet gönüllülerine çok önemli hatırlatma

Hizmet gönüllülerine çok önemli hatırlatma

İşte “Bir Ömür Hizmet”in en önemli kelimesi

İşte “Bir Ömür Hizmet”in en önemli kelimesi

Cihangir İslam’dan kritik soru

Cihangir İslam’dan kritik soru

Mecliste gergin dakikalar

Mecliste gergin dakikalar

"Sen susarsan çocuklar hapiste büyür".
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:39:09