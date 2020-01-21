Samanyolu Haber /Dünya / Trump'tan Greta Thunberg'e sert tepki /21 Ocak 2020 19:07

Trump'tan Greta Thunberg'e sert tepki

ABD Başkanı Donald Trump, Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'nun açılışında çevrecileri hedef aldı. Trump, iklim krizini ciddiye almadığı yönündeki eleştirileri savuşturmaya çalışsa da, Greta Thunberg'i işaret ederek "Felaket habercilerini reddetmeliyiz" demekten geri durmadı.

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ABD Başkanı Donald Trump, Davos’ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu’nun açılış konuşmasında, iklim krizini dünya gündemine taşımayı başaran çevrecilere çattı. Trump, zirvede İsveçli iklim eylemcisi Greta Thurnberg’in başını çektiği çevreci protestocular için ‘felaket tellalı’ benzetmesi yaptı. ABD Başkanı, iklim sorununa yaklaşımına yönelik eleştirileri savuşturmak için de önümüzdeki 10 yıl içinde bir milyon ağaç dikme girişimin destek vereceğini açıkladı.

“Çevre benim için çok önemli” iddiasında bulunan Trump, bununla birlikte “Felaket tellallarını ve kıyamet tahminlerini reddetmeliyiz” demekten geri durmadı.
 
Trump’ın bu açıklamaları, iklim gündemini Davos’ta ön sıralara taşımayı hedefleyen çevrecileri memnun etmedi. Greta Thunberg “Ağaç dikmek elbette çok iyi ama yeterli değil” deyip şöyle konuştu: “Bunun sağ ve solcu olmakla ilgisi yok. Sizin politikalarınızı umursamıyoruz. Sağ, sol ve merkez partilerinin hepsi başarısız oldu. Hiçbir siyasi ideoloji veya ekonomik yapı, iklim ve çevresel acil durumla başa çıkmayı, uyumlu ve sürdürülebilir bir dünya yaratmayı başaramadı. Çünkü o dünya, eğer fark etmediyseniz, şu anda yanıyor.”

Greenpeace’in genel müdürü Jennifer Morgan da “Bir trilyon ağaç girişimi, iklim krizinde daha kapsamlı önlemlerin alınmadığı gerçeğini telafi etmiyor” ifadelerini kullandı.

TRUMP, EKONOMİK POLİTİKALARI SAVUNDU

Trump konuşmasında, ülkesindeki gelir eşitsizliğiyle ‘savaştığını’ öne sürerek, “Dünyada, Amerika’dan daha güzel bir yer yok” dedi. Çin ile yapılan ticaret anlaşması kapsamında, ikinci görüşmelerin kısa zamanda başlayacağını da duyuran Trump, “Çin ile olan ilişkilerimiz hiç bu kadar iyi olmamıştı. (Çin liderine atıfta bulunarak) Şimdi birbirimizi seviyoruz” diye konuştu. İngiltere ile ‘muazzam’ bir ticaret anlaşması yapmayı umduğunu da ekleyen Trump, İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ının da bunu istediğini ifade etti.
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