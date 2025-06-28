Trump'tan Hamaney'e nükleer saldırı sinyali: Hiç tereddütsüz düşünebiliriz

Arakçi, karşılıklı saygının tek çözüm yolu olduğunu vurgularken, "İyi niyet iyi niyet doğurur, saygı saygı doğurur" sözleriyle diplomatik mesaj verdi.





ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'e yönelik sert açıklamalarda bulundu ve İran'ın nükleer faaliyetleri sürdürmesi halinde yeni bir askeri müdahalenin gündeme gelebileceğini söyledi.Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, "İran uranyum zenginleştirmeye devam ederse, hiç tereddütsüz yeni bir saldırı düşünebiliriz" dedi.Trump, sosyal medya üzerinden de uzun bir paylaşım yaparak, Hamaney'i sert sözlerle hedef aldı. İran lideri hakkında, "Onun nerede saklandığını biliyordum, ama hayatına son verilmesine izin vermedim. Onu çok çirkin bir ölümden kurtardım" ifadelerini kullanan Trump, "Keşke İran liderliği sirkeyle değil bal ile daha çok şey elde edebileceğini fark etse. Barış!" mesajıyla İran yönetimine yüklendi.Trump ayrıca Hamaney'in geçtiğimiz gün yaptığı, "İsrail'e karşı savaşı İran kazandı" açıklamasını da "pervasız ve aptalca" olarak nitelendirdi.Trump'ın sözleri İran'da tepkiyle karşılandı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, X platformundan yaptığı açıklamada, "Trump eğer gerçekten bir anlaşma istiyorsa, İran'ın dini liderine yönelik aşağılayıcı dilini terk etmeli. Büyük İran halkı tehdit ve hakaretlere boyun eğmez," ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.ABD ve İsrail'in hedef aldığı İran'daki Fordo Nükleer Tesisi'ne yönelik saldırının, tesiste büyük bir hasara yol açmadığı ve tesisin önceden boşaltıldığı öne sürüldü. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'ın danışmanı Mehdi Muhammedi, X hesabından yaptığı açıklamada, saldırının sürpriz olmadığını belirterek, "İran, Fordo'ya saldırı bekliyordu. Tesis önceden boşaltıldı, bilgi bombalanamaz. Bu kez kumarbaz kaybedecek" demişti.İran devlet televizyonundaki yorumcular da tesisin saldırıdan önce güvenli hale getirildiğini savunurken, Reuters'a konuşan üst düzey bir İranlı yetkili, zenginleştirilmiş uranyumun gizli bir yere taşındığını söylemişti.Trump ise "Uranyumun taşınması çok uzun sürerdi, çok tehlikeliydi ve çok ağır, taşınması da çok zordu" ifadelerini kullanmıştı.