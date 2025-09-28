Samanyolu Haber /Dünya / Trump'tan ilginç paylaşım: Fed Başkanı Powell'ı karikatürde kovdu /28 Eylül 2025 10:07

Trump'tan ilginç paylaşım: Fed Başkanı Powell'ı karikatürde kovdu

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından paylaştığı karikatürle Fed Başkanı Powell'ı hedef aldı. Trump, çizimde Powell'a yönelik "You're fired" (Kovuldun) diyor. Bu hamle, sosyal medyada çok konuşulurken, Trump'ın gerçekten atacağı bir adımın habercisi olup olmadığı tartışılıyor.

Göreve geldiği 20 Ocak 2025 tarihinden beri hem ülke içinde hem uluslarası alanda pek çok radikal değişikliğe giden ABD Başkanı Donald Trump, şimdi de gözünü Amerikan Merkez Bankası'na (Fed) çevirdi. Fed'de ısrarla faiz indirimi bekleyen, son olarak yapılan 25 baz puanlık indirimi de çok az bulan Trump, Fed Başkanı Powell Jerome'ı ağır sözlerle eleştirmeye devam ediyor.

Powell'a hakarete varan ifadelerle saldıran ve görevde "az zamanının kaldığını" söyleyen ABD Başkanı, mortgage dolandırıcılığı iddiaları nedeniyle Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook’un görevden alınmasını da gündeme getirdi ancak karar yargı engeline takıldı.


SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI
ABD Başkanı Trump ile Fed yönetimi arasında tansiyon giderek yükselirken, Trump son olarak sosyal medya hesabından, Fed Başkanı Powell'ı görevden aldığını temsil eden bir karikatür paylaştı. Karikatürde kendisinin temsilinin, Fed Başkanı'nın temsiline "You're fired" (Kovuldun) şeklinde seslendiği görülüyor.

Karikatür sosyal medyada çok fazla yorum aldı. Birçok kişi "O gerçekten kovuldu mu?" şeklinde sorular sorarken, birçok sosyal medya kullanıcı da "Olacakların sinyalini veriyor" gibi yorumlarda bulundu.
