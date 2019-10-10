Trump'tan ilginç sözler: Kürtler bize 2. Dünya Savaşı'nda yardımcı olmadı

Gazetecilerin Suriye operasyonuyla ilgili sorularını yanıtlayan Trump şöyle konuştu:







"Kürtler şimdi kendi toprakları için savaşıyor, bunu anlamanız gerekiyor, kendi topraklarını savunuyorlar. Bugün birisi çok güçlü bir makale yazmış konuyla ilgili, Kürtler İkinci Dünya Savaşı'nda bize yardımcı olmadı, Normandiya Çıkarması'nda yardımcı olmadılar. Diğer birçok savaşta olmadıkları gibi. Bize ancak kendi topraklarında yardımcı oldular. Bu farklı bir şey. Ayrıca Kürtlere yardımcı olmak için devasa meblağlar harcadık, mühimmat, silah, maddi yardım. Tüm bunlardan yola çıkarak Kürtleri sevdiğimizi söyleyebilirim."





Trump ayrıca Suriye'de Kürt güçlerinin elinde bulunan IŞİD militanlarının kaçması durumunda, ABD'ye değil, Avrupa'ya gideceklerini söyledi.