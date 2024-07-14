Trump'tan ilk açıklama: Böyle bir olayın gerçekleştiğine inanmak güç

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social sosyal medya hesabından, Pensilvanya'daki seçim kampanyası sırasında kendisine yönelik gerçekleştirilen saldırı hakkında paylaşımda bulundu.



ABD Gizli Servisi ve güvenlik yetkililerine, hızlı müdahaleleri için teşekkürlerini ileten Trump, seçim kampanyası alanında hayatını kaybeden kişinin yakınlarına ise başsağlığı diledi.



Eski ABD Başkanı Trump, saldırıda kurşunun sağ kulağına isabet ettiğini aktararak, "Ülkemizde böyle bir olayın gerçekleştiğine inanmak güç" ifadesini kullandı.



Kurşun isabet ettikten sonra "bir şeylerin yolunda gitmediğini hemen anladığını" dile getiren Trump, çok fazla kan kaybı yaşadığını belirtti.



New York kentindeki Trump Tower önünde güvenlik önlemleri artırıldı.



DESTEKÇİLER TRUMP TOWER ÖNÜNDE TOPLANIYOR



Trump destekçileri Pensilvanya'da düzenlenen seçim mitingi sırasında kürsüde konuşan eski ABD Başkanı Donald Trump’a yönelik silahlı saldırı girişimi sonrasında ABD’nin New York kentinde bulunan Trump Tower önünde toplandı.



Başkanlık için yarışan eski ABD Başkanı Donald Trump, Pensilvanya'da düzenlediği seçim mitingi sırasında kürsüde konuşurken, silah sesine benzer patlamalar sonucunda sağ kulağından yaralandı.



Trump'ın sözcüsü Steven Cheung, Pensilvanya'daki seçim kampanyası sırasında yaşanan olay hakkında, Trump için "Durumu iyi ve yerel bir tıbbi tesiste kontrol ediliyor" açıklamasında bulundu.