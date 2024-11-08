Samanyolu Haber /Dünya / Trump'tan illk atama: ABD tarihine geçti! /08 Kasım 2024 10:40

Trump'tan illk atama: ABD tarihine geçti!

47. ABD Başkanı Donald Trump, göreve gelmeden ilk atamasını gerçekleştirdi. Trump özel kalem müdürü olarak Susie Wiles’i seçerken, Wiles ABD tarihinde Beyaz Saray’da bu göreve gelen ilk kadın olacak.

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ABD'de başkanlık seçimlerini kazanan Donald Trump, görevi devraldıktan sonra Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü görevine, seçim kampanya menajerlerinden Susie Wiles'ın geleceğini açıkladı.

ABD TARİHİNDE BİR İLK
Trump, yaptığı yazılı açıklamada, seçim kampanya menajerlerinden Susie Wiles'ın "ABD tarihindeki en büyük siyasi zaferlerden birini" elde etmesinde kendisine yardımcı olduğu notunu düştü.

"ÜLKEMİZİ GURURLANDIRACAĞINDAN ŞÜPHEM YOK"
Wiles'ın, hem 2016 hem de 2020'de düzenlenen başkanlık seçimlerindeki kampanyasının ayrılmaz bir parçası olduğunu ifade eden Trump, onu "sert, akıllı ve yenilikçi" sözleriyle tanımladı.

Trump, Wiles için, "Susie'nin ABD tarihinde ilk kadın (Beyaz Saray) Özel Kalem Müdürü olması hak edilmiş bir onurdur. Kendisinin ülkemizi gururlandıracağından hiç şüphem yok" ifadelerini kullandı.

47. BAŞKAN TRUMP
ABD'de 5 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Trump 270 delegeyi geçerek ülkenin 47. başkanı olmaya hak kazanmıştı.

Trump, 20 Ocak 2025 günü yemin ederek resmen görevine başlayacak.
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