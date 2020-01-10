Samanyolu Haber /Dünya / Trump'tan İran’a yeni yaptırımlar /10 Ocak 2020 10:46

Trump'tan İran’a yeni yaptırımlar

ABD Başkanı Trump, İran’a yönelik yeni yaptırımlar getirdiklerini söyledi ama yaptırımların kapsamına ilişkin bilgi vermedi.

SHABER3.COM

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la yaşanan gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Beyaz Saray'da düzenlenen bir etkinlikte konuşan Trump, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve beraberindekilerin ABD tarafından öldürülmesiyle ilgili olarak "O çok daha önce ortadan kaldırılmalıydı. Obama yönetiminin hatalarıyla İran rejimi finansal olarak güç kazandı ve bu paraları terörün finansmanında harcadı. Biz buna bir son verdik" diye konuştu.

"Yeni yaptırımlar getirdik"
İran’ın Irak'taki ABD üslerine düzenlediği saldırıların karşılıksız kalmayacağını belirten Trump, "İran'a yaptırımları getirdik. Öncekiler ağır yaptırımlardı, şimdi bunlar ciddi şekilde daha da artırılıyor. Kısa süre önce bunları onayladım, Hazine Bakanlığı açıklayacak" dedi.

Trump, yaptırımların kapsamına ilişkin yorum yapmadı.

NATO'nun Orta Doğu'daki sürece daha fazla müdahil olmasını istediğini ve bu konuyla ilgili Genel Sekreter Jens Stoltenberg ile dün görüşme yaptığını aktaran Trump, sözlerini şöyle sürdürdü:

"NATO Orta Doğu'da daha fazla devreye girmeli. Dünkü konuşmamızda Genel Sekreterin bundan heyecan duyduğunu da gördüm.

“Orta Doğu'da görev yapacak NATO unsurları için ‘NATO-ME’ (Orta Doğu/Middle East) şeklinde bir isim önerisi bile var.”


“Düşen yolcu uçağıyla ilgili kötü bir hissiyatım var”
Öte yandan Trump, 176 kişinin ölümüne neden olan, İran’da iki gün önce düşen Ukrayna Havayolları’na ait yolcu uçağıyla ilgili de konuştu.

Trump, uçağının teknik nedenlerle düşmüş olması ihtimaline şüpheyle yaklaştığını belirtti:

"Şüphelerim var. Başkalarının da şüpheleri var. Trajik bir olay. Diğer tarafta birileri bir hata yapmış olabilir. Çok zor bir bölgede uçuyordu. Orada birileri bir hata yapmış olabilir. Bazı kişiler uçağın mekanik nedenle düştüğünü söylüyor; bence bu bir soru işareti. Bu konuda kötü bir hissiyatım var, sanırım orada çok kötü bir şey oldu."
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