Samanyolu Haber /Dünya / Trump'tan İran açıklaması: 'Gerekirse yine yapabiliriz' /22 Temmuz 2025 09:34

Trump'tan İran açıklaması: 'Gerekirse yine yapabiliriz'

ABD Başkanı Trump, İran’a yönelik saldırıların başarılı olduğunu ve “gerekirse yine yapılabileceğini” söyledi. İran’daki nükleer tesislerin yok edildiğini savunan Trump, aksini öne süren ABD medyasına ve CNN’e sert tepki gösterdi.

SHABER3.COM

ABD Başkanı Donald Trump, haziran ayında İran’a düzenlenen hava saldırılarında hedef alınan nükleer tesislerin yok edildiğini belirterek, “eğer gerekirse yine yapacaklarını” söyledi. Trump, Truth Social platformundaki paylaşımında, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin Fox News’e verdiği röportajda saldırılara dair yaptığı açıklamaya doğrudan yanıt verdi.

'GEREKİRSE YİNE YAPARIZ'
Trump, Erakçi'nin “hasar çok ciddi, tesisler yok edildi” sözlerini hatırlatarak, “Elbette öyle, tam da dediğim gibi ve eğer gerekirse yine yaparız.” ifadelerini kullandı.

Açıklamasında ABD basınına da sert tepki gösteren Trump, CNN’in İran’a yönelik saldırılar hakkında “yalancı haberler” yayımladığını savundu. Özellikle saldırıların nükleer programı sadece “birkaç ay geriye götürdüğü” yönündeki haberlere değinen Trump, “CNN’in sahte muhabirlerini derhal kovması” gerektiğini belirtti. Ayrıca, “hem kendimden hem de İran'ın nükleer tesislerini yok eden pilotlardan özür dilenmesini” talep etti.

NE OLMUŞTU?
İsrail, İran ile ABD arasında nükleer müzakere süreci devam ederken 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerinde nükleer ve askeri tesisler ile sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar başlatmıştı.

İsrail'e açıktan destek veren ABD, 22 Haziran günü İran'ın Natanz, Fordo ve İsfahan'daki 3 nükleer tesisine, sadece ABD’nin elinde bulunan ve “sığınak delici” denilen bombalarla "Gece Yarısı Çekici" adını verdiği operasyonla saldırılar düzenlemişti.

ABD Başkanı Donald Trump, saldırıları "büyük başarı" şeklinde nitelerken, medyaya sızan ilk hasar değerlendirme raporunda, saldırıların İran’ın nükleer programını “yok etmediği” sadece “birkaç ay gerilettiği” öne sürülmüştü. Trump yönetimi ABD basınında çıkan haberlere sert tepki verirken, FBI ve Pentagon sızma hakkında soruşturma başlattığını duyurmuştu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Trump'tan İran açıklaması: 'Gerekirse yine yapabiliriz' Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:14:02