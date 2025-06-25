Samanyolu Haber /Dünya / Trump'tan İran 'nükleer' çıkışı: Gerekirse yeniden vururuz /25 Haziran 2025 12:14

Trump'tan İran 'nükleer' çıkışı: Gerekirse yeniden vururuz

NATO Liderler Zirvesi için Lahey'de bulunan ABD Başkanı Donald Trump, 12 günlük savaşın ardından ilan edilen ateşkesten sonra 'İran ve İsrail'le gurur duyuyorum' dedi. Trump, İran'ın nükleer altyapısının büyük zarar gördüğünü belirtirken, “En son isteyeceğimiz şey bir şeylerin zenginleştirilmesi” ifadelerini kullandı. ABD Başkanı, İran'ın nükleer tesislerini yeniden kurması durumunda, yeniden vuracaklarının da mesajını verdi.

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ABD Başkanı Donald Trump, Lahey’de dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı 12 günlük savaşın ardından yürürlüğe giren ateşkesin ‘harika’ gittiğini kaydederken, İran ve İsrail ile gurur duyduğunu söyledi.

Trump, İran’ın nükleer çalışmalarına izin vermeyeceklerini belirtirken, “En son isteyeceğimiz şey bir şeylerin zenginleştirilmesi” dedi. Trump sözlerinin devamında “Eğer İran, nükleer tesisleri yeniden inşa ederse, yeniden vururuz” ifadelerini kullandı.

"Bu herkes için büyük bir zafer. İran'ın petrolleri ellerinde kaldı. Geçtiğimiz günlerde çok ciddi saldırılar gerçekleştirdik. Bu operasyona katılan herkes harikaydı. Gurur duymalılar kendileriyle" diyen Trump, "Kusursuz bir operasyon yaptık. İran'a tonlarca bomba attık. İran'ın nükleer tesisleri tamamen yok edildi" diye konuştu.

ABD Başkanı, Gazze ilgili de gelişmelerin olduğunu aktararak, "Bence oradan da iyi haberler gelecek" ifadelerini kullandı. Trump, Gazze'de barışa 'daha da' yakın olduklarını kaydetti.
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