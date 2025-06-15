Trump'tan İran'a: 'Herhangi bir saldırıya uğrarsak, ABD ordusu üzerinize inecek'

Donald Trump, Truth Social platformundan İsrail’in saldırılarına ilişkin paylaşım yaptı. ABD’nin, İsrail’in son İran saldırılarında müdahil olmadığını anlattı. İsrail güçleri, Tahran’daki önemli İran askeri ve nükleer hedeflerini vurduklarını açıklamıştı.





Başkan Donald Trump, bugün yaptığı açıklamada, İsrail’in İran Savunma Bakanlığı karargahı ve bir nükleer proje üzerindeki “kapsamlı bir dizi saldırı” iddialarından saatler sonra, ABD’nin İran’a yönelik gece saldırısıyla “hiçbir ilgisi olmadığını” söyledi. Trump ayrıca, İran’ın ABD’ye saldırmaya kalkışması halinde Amerikan Silahlı Kuvvetlerinin “tüm gücü ve kudretinin daha önce hiç görülmemiş seviyelerde üzerinize ineceğini” söyledi.





Trump, “ABD’nin bu gece İran’a yapılan saldırıyla hiçbir ilgisi yoktu. Eğer İran tarafından herhangi bir şekilde, biçimde veya surette saldırıya uğrarsak, ABD Silahlı Kuvvetlerinin tüm gücü ve kudreti daha önce hiç görülmemiş seviyelerde üzerinize inecek.” ifadelerini kullandı…





Ayrıca, İran ile İsrail arasında “kolayca” bir anlaşma yapabileceğini ve “bu kanlı çatışmayı sona erdirebileceğini” söyledi. Pazar günü Umman’da yapılması planlanan bir ABD-İran nükleer müzakereleri turu iptal edildi. Başkan Trump Cuma günü Tahran’ı nükleer programı hakkında ABD ile bir anlaşmaya varmaya çağırmış ve “İran bir anlaşma yapmalı, yoksa geriye hiçbir şey kalmayacak!” diye eklemişti.





İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Pazar günü erken saatlerde yaptığı açıklamada, “İran rejiminin nükleer silah projesiyle ilgili Tahran’daki hedeflere yönelik kapsamlı bir dizi saldırı.” gerçekleştirdiğini belirtti. X’te yapılan bir paylaşımda, hedeflerin İran Savunma Bakanlığı karargahı ve SPND nükleer projesi olduğu belirtildi. IDF ayrıca İran’ın “nükleer arşivini sakladığı” yeri de vurduğunu söyledi.





İran’ın yeni bir saldırı dalgası başlatmasının ardından Kudüs ve Tel Aviv’de de hava saldırısı sirenleri çaldı. İran Devrim Muhafızları, İran füzelerinin ve insansız hava araçlarının İsrail’in enerji altyapısını ve savaş uçağı yakıtı üretim tesislerini hedef aldığını söyledi.





İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, operasyonun “İran’ın İsrail’in varlığına yönelik tehdidini geri püskürtmek” için başlatıldığını söyledi. Cuma günü yaptığı açıklamada, “Bu operasyon, bu tehdidi ortadan kaldırmak için gerektiği kadar gün devam edecek. Ayetullahlar rejiminin her yerini ve her hedefini vuracağız ve şu ana kadar hissettikleri, önümüzdeki günlerde alacakları şeyin yanında hiçbir şey değil.” demişti.





“ABD’nin bu gece İran’a yönelik saldırıyla hiçbir ilgisi yoktu” ifadelerini kullanan Trump, İran’ı ABD’ye saldırıda bulunması halinde “eşi benzeri görülmemiş düzeyde karşılık verecekleri” konusunda uyardı.





Trump ayrıca barışçıl bir çözüm olasılığına da işaret ederek “İran ve İsrail arasında kolaylıkla bir anlaşma yapabilir ve bu kanlı çatışmayı sona erdirebiliriz” değerlendirmesinde bulundu.







