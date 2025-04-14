Samanyolu Haber /Dünya / Trump'tan İran'a net mesaj! 'Nükleer silah hayalinden vazgeçmezse...' /14 Nisan 2025 20:15

Trump'tan İran'a net mesaj! 'Nükleer silah hayalinden vazgeçmezse...'

ABD Başkanı Trump, yaptığı açıklamada, "İran’ın zengin ve büyük bir ülke olmasını istiyorum fakat tek bir şey, çok basit bir şey var, nükleer silahları olamaz. Nükleer silah hayalinden vazgeçmeli yoksa sert bir yanıtla karşılaşır" ifadelerini kullandı.

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ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı’ndaki can kayıplarına değinerek, "Üç kişi yüzünden milyonlarca insan öldü, bir numara Putin, iki numara ne yaptığını bilmiyor olsa da Joe Biden ve üç numara Zelenskiy" dedi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’e seslenen Trump, "Sizden 20 kat büyük birine karşı savaş başlatıp sonra da insanların size füze vermesini umamazsınız" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, "İran’ın zengin ve büyük bir ülke olmasını istiyorum fakat tek bir şey, çok basit bir şey var, nükleer silahları olamaz" dedi.
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