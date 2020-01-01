Trump'tan İran'a tehdit

Washington ve Bağdat arasında öncü düzeyinde telefonm müzakerelerinin hemen peşinden Başkan Donald Trump'tan Iraklı öncülere teşekkür, İran'a ise sert tehdit geldi.







Amerika Birleşik Devletleri medyanına bilgi veren bir güvenlik yetkilisi, Amerika Birleşik Devletleri'nin Bağdat Büyükelçiliği etrafını Irak Terörle Mücadele ekiplerinin emniyete aldığını söyledi. Irak güvenlik güçlerinin Bağdat'ta hükümet binaları ve diplomatik görevlerin bulunduğu sıkı güvenlik tedbirleriyle savunduğu Yeşil Bölge'de elçilik binası önünde ve etrafında konuşlandığı belirtildi.





Başkan Trump da akşam saatlerinde Twitter'dan paylaştığı iletide, Irak Cumhurbaşkanı ve Irak Başbakanı'na teşekkür etti. Trump, "Irak'taki ABD Büyükelçiliği şu anda ve saatlerdir emniyette. Muhteşem savaşçılarımız dünyadaki en ölümcül askeri ekipmanla hatıranda bölgeye gönderildi. Irak Cumhurbaşkanı ve Başbakanı'na talep üzerine hızlı bir şekilde harekete geçtikleri için teşekkür ediyorum" diye yazdı.





Trump, bir sonraki iletininde ise bir defa daha İran'ı hedef aldı. Amerika Birleşik Devletleri'ye ait tesislerde (diplomatik görev veyahut üslerde) olabilecek can kaybı ya da hasardan İran'ın mesul tutulacağını belirtti. "Çok Büyük Bedel ödeyecekler. Bu bir ikaz değil, tehdittir. Mutlu Yıllar" diye konuştu.





Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih'ten de Salı günü izah geldi. Irak'ın Kürt orijinli Cumhurbaşkanı, protestocuların elçilik binasını çevreleyen duvarı aşmaya çalışmasını "Irak hükümeti için bağlayıcı olan beynelmilel protokol ve anlaşmaların ihlali" olarak niteledi.





Iraklı öncü “Barışçıl protesto anayasa tarafından savunan ve onun garantisi altında bulunan bir haktır. Ancak yabancı diplomatik görevlerin hedef alınması Irak’ın çıkarlarına ve uluslararası itibarına terstir” ifadelerini kullandı.





Irak Cumhurbaşkanı tüm Iraklı güvenlik güçlerine bütün diplomatik görevlerin güvenliğinin sağlanması, protestoculara da Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği’nin bulunduğu alanı ayrılmaları çağrısında bulundu.





İran: “Yaşananlar Irak halkının Amerika Birleşik Devletleri’ye reaksiyonu, bizimle alakası yok"





Başkan Donald Trump ve Trump idareninden diğer üst düzey yetkililer olaylardan İran’ı mesul tutmuş, Amerika Birleşik Devletleri’nin Bağdat Büyükelçiliği’ne yönelik saldırıyı İran’ın örgütlediğini belirtmişti.





Tahran ise olayların arkasında olduğu iddiasını tekzip etti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musavi tarafından yapılan izahta, “Amerika, Irak halkının, en az 25 Iraklı’nın vahşice öldürülmesinden mesul olan Washington’a karşı gösterdiği reaksiyonu, şaşırtıcı şekilde İran’la bağdaştırma cüretinde bulunmuştur” denildi.