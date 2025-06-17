Trump'tan İsrail-İran çatışmaları için çarpıcı açıklama: 'Müzekere havasında değilim'

İsrail ve İran arasında 5 gündür devam eden çatışmalar sürerken, Kanada'daki G7 Liderler Zirvesi'nden geri dönen ABD Başkanı Donald Trump, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.





Cumhuriyet'te yer alan habere göre Air Force One uçağında gazetecilere konuşan Trump, İran ile nükleer anlaşma konusunda gerçek bir son istediğini vurguladı.





'MÜZAKERE MODUNDA DEĞİLİM'

Beyaz Saray Durum Odası’ndan Orta Doğu'daki gelişmeleri takip edeceğini ifade eden Trump ‘Çok da İran'la müzakere modunda değilim. Önümüzdeki iki gün içinde öğreneceksiniz. Kimse şimdiye kadar yavaşlamadı’ dedi.





TEMASA YEŞİL IŞIK

Trump, ABD'nn Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ya da Başkan Yardımcısı JD Vance'i, İran'la görüşmeye gönderme konusuna sıcak baktığını belirterek ‘Olabilir, bu geri döndüğümde ne olacağına bağlı’ dedi.





İran'ın"ABD ordusuna dokunmaması gerektiğini bildiğinin altını çizen Trump, vatandaşlarına zarar gelmesi durumunda ABD'nin buna "sert" karşılık vereceğini söyledi.





Trump, İsrail'in İran'a süren saldırılarının yavaşlamayacağını savunarak İran'la görüşmeye o kadar da istekli olmadığını belirtti.





'ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ'

İran'ın nükleer silah geliştirmeye çok yakın olduğunu savunan Trump, hava sahası kapalıyken ABD'lilerin bölgeden ayrılmasına dair çalışıldığını aktardı. Trump ‘Elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz’ mesajını verdi.





Kuzey Kore ya da Rusya'nın İran'a yardım ettiğine dair bir işaret olup olmadığı sorusunu da yanıtlayan Trump, ‘Böyle bir şey görmedim’ yanıtını verdi.