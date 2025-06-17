Samanyolu Haber /Dünya / Trump'tan İsrail-İran çatışmaları için çarpıcı açıklama: 'Müzekere havasında değilim' /17 Haziran 2025 12:21

Trump'tan İsrail-İran çatışmaları için çarpıcı açıklama: 'Müzekere havasında değilim'

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ve İran arasındaki savaşın sona ermesine ilişkin flaş bir açıklama yaptı. Trump 'Müzakere havasında değilim' dedi.

SHABER3.COM

İsrail ve İran arasında 5 gündür devam eden çatışmalar sürerken, Kanada'daki G7 Liderler Zirvesi'nden geri dönen ABD Başkanı Donald Trump, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Air Force One uçağında gazetecilere konuşan Trump, İran ile nükleer anlaşma konusunda gerçek bir son istediğini vurguladı.

'MÜZAKERE MODUNDA DEĞİLİM'
Beyaz Saray Durum Odası’ndan Orta Doğu'daki gelişmeleri takip edeceğini ifade eden Trump ‘Çok da İran'la müzakere modunda değilim. Önümüzdeki iki gün içinde öğreneceksiniz. Kimse şimdiye kadar yavaşlamadı’ dedi.

TEMASA YEŞİL IŞIK
Trump, ABD'nn Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ya da Başkan Yardımcısı JD Vance'i, İran'la görüşmeye gönderme konusuna sıcak baktığını belirterek ‘Olabilir, bu geri döndüğümde ne olacağına bağlı’ dedi.

İran'ın"ABD ordusuna dokunmaması gerektiğini bildiğinin altını çizen Trump, vatandaşlarına zarar gelmesi durumunda ABD'nin buna "sert" karşılık vereceğini söyledi.

Trump, İsrail'in İran'a süren saldırılarının yavaşlamayacağını savunarak İran'la görüşmeye o kadar da istekli olmadığını belirtti.

'ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ'
İran'ın nükleer silah geliştirmeye çok yakın olduğunu savunan Trump, hava sahası kapalıyken ABD'lilerin bölgeden ayrılmasına dair çalışıldığını aktardı. Trump ‘Elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz’ mesajını verdi.

Kuzey Kore ya da Rusya'nın İran'a yardım ettiğine dair bir işaret olup olmadığı sorusunu da yanıtlayan Trump, ‘Böyle bir şey görmedim’ yanıtını verdi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Trump'tan İsrail-İran çatışmaları için çarpıcı... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:17:05