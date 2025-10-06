Trump'tan İsrail ve Hamas'a Gazze çağrısı: Acele edin

Gazze'de iki yıldır süren savaşı sona erdirmeye yönelik görüşmeler için İsrail, Hamas ve ABD'den temsilciler bugün Mısır'da bir araya gelecek. Görüşmeler öncesinde ABD Başkanı Donald Trump taraflara "hızlı hareket etmeleri" çağrısında bulundu.





DW Türkçe'nin haberine göre müzakere heyetleri, savaşın fitilini ateşleyen 7 Ekim 2023'teki Hamas baskınının ikinci yıldönümünün arifesinde görüşmelerini Mısır'ın tatil beldesi Şarm El-Şeyh'te yürütecek.





Times of Israel haber sitesi Hamas heyetinin Pazar gecesi Mısır'a ulaştığını, aynı saatlerde İsrail heyetinin de görüşmelere katılmak üzere ülkeden ayrıldığını yazdı.





Hem Hamas hem de İsrail, çatışmaları sona erdirme ve Gazze'deki tüm rehinelerin, İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerle takas edilmesi yoluyla serbest bırakılmasını öngören Trump'ın planına olumlu yanıt vermişti. Ancak planın uygulanmasına dair ayrıntıların hâlâ netleştirilmesi gerekiyor.





Üst düzey bir Hamas yetkilisi AFP'ye verdiği demeçte, grubun "savaşı sona erdirmek ve sahadaki koşullara bağlı olarak esir değişimi sürecine derhal başlamak için son derece istekli" olduğunu söyledi.





İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu da Gazze'ye kaçırılan rehinelerin birkaç gün içinde serbest bırakılmasını beklediklerini belirtti.





Hamas iki yıl önceki baskınında 251 kişiyi rehin almıştı. İsrail'e göre bu kişilerden 47'si hâlâ Gazze'de bulunuyor. Rehinelerin 22'sinin sağ olduğu değerlendiriliyor. Anlaşma, hayatını kaybetmiş rehinelerin cenazelerinin iadesini de içeriyor.





Buna karşılık İsrail'in ömür boyu hapis cezasına çarptırılmış 250 Filistinli mahkûmu ve savaş sırasında Gazze'de tutukladığı bin 700'den fazla kişiyi serbest bırakması bekleniyor.





Trump özel temsilcisi ve damadını gönderdi

Trump da Pazar günü Truth Social platformundan yaptığı paylaşımda, Hamas'la "çok olumlu görüşmeler" yapıldığını belirtti.





Görüşmelerin "hızla ilerlediğini" söyleyen Trump mesajında, "İlk aşama bu hafta tamamlanmalı. Herkesten HIZLI HAREKET etmelerini bekliyorum" ifadelerini kullandı.





Trump, anlaşmanın tamamlanmasına yardımcı olması için özel temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner'i de Mısır'a gönderdi.





ABD, Mısır ve Katar'ın aylar süren ve sonuç vermeyen arabuluculuk çabalarının ardından başlayan bu yeni diplomatik girişim birçok ülkede iyimserlik ve umutla karşılandı. Aralarında Türkiye ve Almanya'nın da olduğu çok sayıda ülke Trump'ın planıyla ateşkesin sağlanmasını beklediklerini ifade ettiler.





İsrail'in saldırıları dün de sürdü

Müzakere sürecine rağmen İsrail Gazze'ye yönelik saldırılarını Pazar günü de sürdürdü, Filistinli kaynaklar, Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerinde en az 20 Filistinlinin öldürüldüğünü bildirdi.





Dün yaptığı açıklamayla ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail'i görüşmeler öncesinde Gazze'ye yönelik saldırılarını sonlandırmaya çağırdı, "saldırılar devam ederken rehineler serbest bırakılamaz" dedi.





Eğer Mısır'da esir takası için anlaşma sağlanır ve çatışmalara ara verilirse, planın bir sonraki adımı İsrail'in Gazze'den kademeli olarak çekilmesini ve Hamas'ın silahsızlandırılmasını öngörüyor. Ancak Hamas silah bırakmayı geçmişte "kırmızı çizgi" olarak tanımlamıştı.





Gazze'de enkaz yığınları arasından yükselen toz ve dumanGazze'de enkaz yığınları arasından yükselen toz ve duman

İsrail görüşme sürecine rağmen Gazze'ye saldırılarını sürdürüyorFotoğraf: Amir Cohen/REUTERS

Trump'ın planına göre bu adımlardan sonra bölgenin yönetimi teknokratlardan oluşacak bir yapıya devredilecek. Geçiş sürecinde bölgenin yönetimini bizzat Trump ve eski İngiltere Başbakanı Tony Blair denetleyecek.





Öte yandan plan Netanayahu hükümeti içindeki aşırı sağcı gruplarda rahatsızlık yaratırken Hamas'ın İsrail ordusunun Gazze'den tamamen ve hızla çekilmesi ve İsrail hapishanelerindeki üst düzey örgüt mensuplarının serbest bırakılması gibi ek taleplerle masaya gelebileceği bunun da olası anlaşmayı zora sokabileceği belirtiliyor.





İki yılda 1152 İsrail askeri öldü

Bu arada İsrail iki yılın geride kaldığı savaşta kayıplarının bilançosunu açıkladı.





İsrail Savunma Bakanlığı, ordu ve polis dahil; Gazze, Lübnan ve Batı Şeria'daki operasyonlar sırasında bin 152 İsrailli güvenlik personelinin öldüğünü duyurdu.





Ölenlerin yüzde 42'sinin 21 yaşın altında, zorunlu askerlik hizmetini yapan gençler olduğu belirtildi.