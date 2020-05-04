Samanyolu Haber /Dünya / Trump'tan Koronavirüs ile ilgili seçim vaadi /04 Mayıs 2020 23:40

Trump'tan Koronavirüs ile ilgili seçim vaadi

ABD Başkanı Trump'ın, önümüzdeki Kasım ayında yapılması planlanan seçim çalışmaları kapsamında Koronavirüs aşısıyla ilgili de bir açıklamada bulunduğu ifade edildi.

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Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump seçim kampanyasını koronavirüs aşısı vaadiyle yeniden başlattı. Ülke ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Trump hayatın kademeli olarak normale dönmesi gerektiğini söyledi.

Pazar günü Fox TV naklen yayınında konuşan Trump, ABD'lilerin plajlara ve okullara dönmeye başlaması gerektiğini belirterek Covid-19 aşısına ilişkin iyi haberler beklediğini söyledi.

Trump, "Yaptığımız sıkı takip sonucunda beklediğimiz aşının 2020 sonunda bulunacağını düşünüyoruz. Şu an elimizde modeller var ve ikmal hattı kuruyoruz" dedi ve "Yıl sonuna kadar bir aşımız olacağından çok eminim" ifadelerini kullandı.

Trump açıklamalarında ayrıca ülkede Covid-19'la mücadele kapsamında alınan tedbirlerin aşama aşama kaldırılabileceğini söyledi.

ABD'nin salgınla mücadelede başarılı bir süreç geçirdiğini belirten Trump, alınan tedbirler kapsamında ekonomik olarak kapanan bazı eyaletlerde hayatın kademeli olarak yeniden normale döndürülebileceğini kaydetti. Trump, "Ülkemizi yeniden açmamız gerek" şeklinde konuştu ve ülkenin Covid-19 sonrası ekonomik olarak hızla toparlanabileceğini söyledi.

Trump 80 ila 90 bin ölüm tahmin ettiklerini açıkladı
Yapılan son projeksiyonlara göre tahmini vaka ve ölüm oranlarına yönelik bir soruya da cevap veren Trump, ülkede 80 ile 90 bin arasında insanın hayatını kaybedebileceğini belirtti.

Trump, konuşmasında rakamlara kıyasla çok iyi bir durumda olmadıklarını ancak diğer ülkelere göre de kötü sayılmayacaklarını ifade etti.

Geçen hafta Beyaz Saray'da yapılan açıklamada ölü sayısının 60 ile 65 bin arasında olacağı ifadelerinin hatırlatılması üzerine Trump, "O zaman 65 bin demiştim şimdi 80 ila 90 bin diyorum çünkü çok hızlı artabiliyor" şeklinde cevap verdi.
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