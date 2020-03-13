Samanyolu Haber /Dünya / Trump'tan kritik toplantı /13 Mart 2020 19:50

Trump'tan kritik toplantı

ABD Başkanı Trump'ın, korona virüsü nedeniyle ulusal çapta acil durum ilan edeceği öne sürüldü. ABD'de korona virüsünden en az 32 kişi öldü.

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ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da korona virüsüne ilişkin bir açıklama yapacağını ilan etti. Bloomberg, Trump’un ulusal çapta acil durum ilan edeceğini iddia etti.
 
Trump daha önce, korona virüsüyle mücadele kapsamında Avrupa’dan ABD’ye seyahatleri 30 gün askıya aldığını açıklamıştı. Televizyondan halka seslenen Trump, Avrupa Birliği’nin (AB) Çin’den gelenlerin seyahatlerinin kısıtlanması konusunda ABD gibi yeterince hızlı davranmadığını söylemişti.

Bugün yürürlüğe girecek kararın İngiltere’yi kapsamadığını belirten Trump, “Güçlü ama gerekli önlemler almamız gerek” demişti. Trump’ın açıkladığı karar Türkiye’yi de kapsamıyor.

ABD’de korona virüsü (Covid-19) vakası sayısının 1107’ye, ölü sayısının da 32’ye ulaştığı açıklanmıştı. 
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