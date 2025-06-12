Trump'tan 'mektup' hamlesi: 'İşte anlaşma bu...'

ABD Başkanı Donald Trump, önümüzdeki iki hafta içinde bazı ülkelere ticaret tarifelerini içeren resmi mektuplar göndermeyi planladıklarını duyurdu. Washington’daki Kennedy Merkezi’ne girişi sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, ticaret politikalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.





'HARİKA BİR ANLAŞMA'

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Trump, Çin ile yapılan ticaret anlaşmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Harika bir anlaşma yaptık, ihtiyaç duyduğumuz her şey var." ifadelerini kullandı. Ticaret görüşmelerinde sürenin uzatılması konusuna ise sıcak bakmadığını, böyle bir ihtiyaç olmadığını düşündüğünü söyledi.





İngiltere ile daha önce imzalanan anlaşmayı da hatırlatan Trump, ABD’nin şu an birçok ülkeyle başarılı ticaret adımları attığını belirtti. Mevcut durumdan oldukça memnun olduğunu vurgulayan Trump, müzakerelerin olumlu ilerlediğini ifade etti.





'MEKTUP GÖNDERECEĞİZ'

Trump, çeşitli ülkelere mektuplar göndereceklerini ifade ederek, "İşte anlaşma bu, kabul edebilirsiniz ya da etmeyebilirsiniz. Kullanmak zorunda değilsiniz, ABD'de alışveriş yapmak zorunda değilsiniz." diyeceklerini anlattı.





Trump, şu anda yaklaşık 15 ülkeyle ticaret görüşmelerinin sürdüğünü, ancak 150'den fazla ülke olduğu için tüm ülkelerle aynı anda görüşmenin mümkün olmadığını belirtti. Japonya ve Güney Kore'yle de görüştüklerini dile getiren Trump, birkaç hafta içinde somut adımlar atılacağını sözlerine ekledi.