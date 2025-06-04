Samanyolu Haber /Dünya / Trump'tan NATO Zirvesi kararı /04 Haziran 2025 09:31

Trump'tan NATO Zirvesi kararı

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump’ın 24-26 Haziran’da Lahey’de düzenlenecek NATO Zirvesi’ne katılacağını duyurdu. Leavitt, ayrıca ABD’nin ticaret ortaklarına tarifeler için son tekliflerini sunmaları çağrısında bulundu.

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Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, düzenlediği basın toplantısında, ABD Başkanı Donald Trump’ın 24-26 Haziran tarihlerinde Hollanda’nın Lahey kentinde gerçekleştirilecek NATO Zirvesi’ne katılacağını açıkladı.

Leavitt, toplantıda ABD Ticaret Temsilciliği’nin (USTR) ticaret ortaklarına, tarifeler konusunda anlaşmaya varılması için belirlenen son tarihin yaklaştığını hatırlatan bir mektup gönderdiğini de belirtti. Mektubun, diğer ülkelerin en iyi ticaret tekliflerini çarşamba gününe kadar sunmaları için bir çağrı niteliğinde olduğunu ifade eden Leavitt, “USTR, bu mektubu tüm ticaret ortaklarımıza son tarihin yaklaştığını dostane bir şekilde hatırlatmak için gönderdi” dedi.

Sözcü, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Ticaret Bakanı Howard Lutnick ve Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer’ın dünya genelindeki önemli ticaret ortaklarıyla görüşmeler gerçekleştirdiğini aktardı. Leavitt, Greer’ın şu anda Paris’te ABD’nin ticaret ortaklarıyla görüşmeler yürüttüğünü ve anlaşmalara ilişkin duyuruların yakında yapılacağını sözlerine ekledi.
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