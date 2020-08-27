Samanyolu Haber /Dünya / Trump'tan NBA için 'siyasi örgüt' benzetmesi /27 Ağustos 2020 22:45

Trump'tan NBA için 'siyasi örgüt' benzetmesi

ABD'deki polis tarafından siyahilere uygulanan şiddeti protesto etmek için maçlara çıkmama kararı alan NBA takımlarının bu kararı sonrasında Başkan Trump yaptığı açıklamada NBA'i 'siyasi örgüte' benzetti.

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ABD Başkanı Donald Trump, NBA maçlarının, Wisconsin'deki gösteriler nedeniyle ertelenmesine ilişkin, "Ne yazık ki NBA, siyasi bir örgüt haline geldi. Bu, iyi bir şey değil, ülkemiz ve sporumuz için iyi değil" dedi.

Trump, Wisconsin eyaletinde polisin siyah Jacob Blake'i arkadan vurarak ağır yaralamasının ardından, NBA'deki bazı sporcuların maça çıkmama kararı alması nedeniyle maçların ertelenmesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

"Bence insanlar, NBA'den bir nebze bıktı"
NBA'in boykot kararı hakkında fazla bir şey bilmediğini ancak son günlerde maçların reytinglerinin düştüğüne işaret eden Trump, "Bence insanlar NBA'den bir nebze bıktı. Ne yazık ki NBA, siyasi bir örgüt haline geldi. Bu, iyi bir şey değil, ülkemiz ve sporumuz için iyi değil" dedi.

Wisconsin'e federal güvenlik güçleri ve Ulusal Muhafızların gönderilmesinin ardından Kenosha kentindeki protestoların sakinleştiğine dikkati çeken Trump, gösterilerin devam ettiği Oregon'un Portland kentine de federal yardımın kabul edilmesi gerektiğini vurguladı.
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