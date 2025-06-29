Samanyolu Haber /Dünya / Trump'tan net Gazze çağrısı: Anlaşmayı yapın! /29 Haziran 2025 09:43

Trump'tan net Gazze çağrısı: Anlaşmayı yapın!

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Gazze'de devam eden katliamlarıyla alakalı ateşkes çağrısı yaptı. Trump, sosyal medya hesabından "Gazze'de anlaşmayı yapın. Rehineleri geri alın!" dedi.

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İsrail'in Gazze'ye 7 Ekim 2023'ten beri düzenlemeye devam ettiği saldırılarında ABD de önemli bir rol oynuyor. ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz gün Ruanda ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti arasındaki 30 yıllık savaşın sona ermesi dolayısıyla Beyaz Saray’da gerçekleştirilen basın toplantısında İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları hakkında dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Gazze'de ateşkesin ne kadar yakın olduğu sorusuna karşı Trump, "Gazze’de yaşanan durum korkunç ve önümüzdeki hafta içinde ateşkes sağlanacağını düşünüyorum" yanıtını verdi. Trump, Gazze’de ateşkes durumunun kendisine sık sık sorulduğunu ifade ederek "Az önce konuya dahil bazı kişilerle görüştüm" dedi. ABD Başkanı'nın bu açıklaması tüm dünyada gündem oldu.

'ANLAŞMAYI YAPIN, REHİNELERİ ALIN'
Bunun ardından gözler bölgede yaşanacak gelişmelere çevrilirken, kendisine ait olan sosyal medya platformu Truth Social'daki hesabından net bir çağrıda bulunan Trump, "Gazze'de anlaşmayı yapın. Rehineleri geri alın!!!" ifadelerini kullandı.
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