Trump'tan Netanyahu'ya: 'Artık durma zamanı' /26 Eylül 2025 08:37

Trump'tan Netanyahu'ya: 'Artık durma zamanı'

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etme planına ilişkin konuştu. Trump, "İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etmesine izin vermeyeceğim. Bu kadar yeter. Artık durma zamanı” dedi.

SHABER3.COM

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze’nin tamamını işgal planını devreye sokmasının ardından Batı Şeria’yı da ilhak ile tehdit eden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya ‘izin vermeyeceğini’ açıkladı.

Oval Ofis’teki bir imza töreninde konuşan Trump, İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria’yı ilhak niyeti hakkında, "Buna izin vermeyeceğim. Onunla (İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu) konuştum, İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etmesine izin vermeyeceğim. Bu kadar yeter. Artık durma zamanı” ifadelerini kullandı.

Trump, bugün bazı Orta Doğu liderleri ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüştüğünü anımsatarak, Gazze ve Batı Şeria ile ilgili konuları ele aldıklarını söyledi.
