Trump'tan New York için flaş çıkış: O aday seçilirse ödenekleri asgariye düşürecek

ABD'de gündemden düşmeyen New York Belediye Başkanlığı seçimi bugün yapılıyor. ABD Başkanı Donald Trump, seçim sonuçlarının açıklanmasına saatler kala yaptığı açıklamayla dikkatleri üzerine çekti.

ABD'nin New York eyaletinde seçmenler, yeni belediye başkanını belirlemek için bugün oy sandık başına gidiyor.

Seçmenler, Demokrat Parti adayı olarak çıkan Zohran Mamdani, ikinci tura bağımsız katılan eski New York Valisi Andrew Cuomo veya Cumhuriyetçi aday Curtis Sliwa'yı seçecek.

MAMDANİ SEÇİMLERİN DİKKAT ÇEKEN İSMİ OLDU
Öte yandan adayalar arasında Filistin'e desteğiyle bilinen Müslüman bir ailenin çocuğu olan Zohran Mamdani, dikkatleri üzerine çekti. Trump ise Mamdani'ye karşı olduğunu net bir şekilde dile getiriyor. 

Trump, Mamdani'yi "komüninst" olarak görüyor ve seçimi kazanmasını istemiyor.

Her fırsatta Hintli-Ugandalı göçmen anne-babanın çocuğu olan Mamdani'nin seçimi kazanması halinde New York şehrine federal fonları ciddi şekilde "kısacağı" uyarısında bulunan Trump, seçim günü bu sözünü tekrarladı.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Komünist aday Mamdani New York Belediye Başkanlığı seçimlerini kazanırsa, gerekli olan asgari miktar dışında federal fon sağlama ihtimalim çok düşük, çünkü komünist bir yönetim altında bir zamanlar muhteşem olan şehrin başarı şansı, hatta hayatta kalma şansı sıfır! Komünist bir yönetimle durum daha da kötüye gidebilir” ifadelerini kullandı.
