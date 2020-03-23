Samanyolu Haber /Dünya / Trump'tan New York ve Washington için 'büyük felaket' ilanına onay /23 Mart 2020 10:54

Trump'tan New York ve Washington için 'büyük felaket' ilanına onay

ABD Başkanı Donald Trump, New York ve Washington'un bu eyaletlerde 'büyük felaket' ilan edilmesine dair taleplerine onay verdiğini, yakın bir zamanda Kaliforniya için bu talebe olumlu yanıt vereceğini duyurdu. Buna göre söz konusu eyaletlede yarı zamanlı görev yapan ulusal muhafızlar aktive edilecek.

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ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının en yoğun görüldüğü New York, Washington ve Kaliforniya eyaletlerinde toplumsal olay ve doğal afet durumlarında yarı zamanlı görev yapan ulusal muhafızları aktive ettiklerini duyurdu. 

Trump, "Bu eyaletlerin virüsle mücadelesine yardımcı olmak için bu bölgelerde ulusal muhafızları aktive ettik" ifadesini kullandı.

Donald Trump'a göre, ABD federal hükümeti, koronavirüsle savaşmaya yardımcı olmak için New York, Kaliforniya ve Washington eyaletlerinde 'ulusal muhafız birimleri' yerleştirme maliyetlerini karşılayacak.

Trump, ayrıca bu eyaletlerde yeni yatak kapasitesi sağlanacağını da söyledi.

'Sıkı yönetim ilanı değildir'

Federal Acil Durum Yönetimi Ajansı (FEMA) Başkanı Peter Gayno da yaptığı açıklamada, ulusal muhafızların görevlendirilmesine ilişkin "Bu, bir sıkıyönetim ilanı değildir. Ulusal muhafızlar, eyalet valilerinin yönetiminde olacak" ifadelerini kullandı. 

Ulusal muhafızlar, ABD'de büyük çaplı toplumsal olaylar ve doğal afet döneminde müdahale etmek ve ülkenin iç güvenliğini sağlamak için görev alıyor.

Birçoğu sivil hayat yaşayan ve yarı zamanlı orduda görev alan ulusal muhafızlar, hem eyaletlerin hem de federal hükümetin yönetimi altında bulunuyor. 

Johns Hopkins Üniversitesi'ne göre, ABD'de teyit edilen koronavirüs vakalarının sayısı 32.644'e ulaştı. Böylece ABD, Çin ve İtalya'dan sonra koronavirüs salgınından en çok etkilenen üçüncü ülke oldu.
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