Trump'tan o ülkeye nükleer denizaltı hamlesi

Trump, Truth Social platformunda yaptığı açıklamada, “Bu saçma ve tahrik edici açıklamaların söylentiden ibaret olmadığını varsayarak, iki nükleer denizaltının uygun bölgelere konuşlandırılmasını emrettim.” dedi. “Sözler önemlidir ve çoğu zaman beklenmedik sonuçlara yol açabilir. Umarım bu sefer öyle olmaz.” ifadelerini kullandı.



Medvedev, X platformunda yaptığı paylaşımda, Trump’ın Ukrayna savaşının sona erdirilmesi için belirlediği her yeni ültimatomun “bir tehdit” ve “ABD ile savaşa doğru atılan bir adım” olduğunu yazmıştı. Medvedev şu anda Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyor.



Trump, temmuz sonunda yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’daki saldırılarını ağustosun ilk haftasının sonuna kadar durdurmaması halinde, Moskova’ya ağır ekonomik yaptırımlar uygulayacağı tehdidinde bulunmuştu.