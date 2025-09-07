Samanyolu Haber /Dünya / Trump'tan operasyon sinyali: Neden Savaş Bakanlığı denildiğini öğrenmek üzere /07 Eylül 2025 10:52

Trump'tan operasyon sinyali: Neden Savaş Bakanlığı denildiğini öğrenmek üzere

ABD Başkanı Donald Trump, Şikago'yu yaptığı paylaşımda açıkça hedef aldı. Illinois eyaletinin en büyük şehrine düzensiz göçmenlere yönelik operasyon hazırlığının sinyalini veren Trump, "Şikago buraya neden savaş bakanlığı denildiğini öğrenmek üzere." dedi.

SHABER3.COM

Göreve geldiğinden bu yana düzensiz göçle mücadele için operasyonlar başlatan ABD Başkanı Donald Trump bu defa Illinois eylateninin Şikago'ya operasyon sinyali verdi.

ABD Başkanı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Şikago buraya neden savaş bakanlığı denildiğini öğrenmek üzere." dedi.

TRUMP'TAN YENİ OPERASYON SİNYALİ
Düzensiz göçmenlere yönelik sert ifadelerde bulunan Donald Trump, Truth Social yapay zeka destekli bir paylaşım yaptı. Paylaşımında kendisine ve Şikago'ya yer veren Trump, "Sabahları sınır dışı kokusunu seviyorum." ifadesini kullandı.

Daha önce Chicago için "dünyanın en tehlikeli şehri" ve "cehennem çukuru" gibi ifadeler kullanan ABD Başkanı, paylaşımının devamında "Şikago buraya neden savaş bakanlığı denildiğini öğrenmek üzere." yazdı.


"NEDEN SAVAŞ BAKANLIĞI DENİLDİĞİNİ ÖĞRENMEK ÜZERE"
Kısa zamanda demokrat kente ulusal muhafızların görevlendirileceğinin ima edildiği yapay zeka destekli görselde, Trump'ın giydiği "US. ARMY (Birleşik Devletler Ordusu)" yazan haki renkli üniforma ve taktığı kovboy şapkasındaki X harfi şeklindeki iki kılıç simgesi dikkati çekti.

Trump'ın en önde olduğu görselde ayrıca, Şikago'nun gökdelenleri üzerinde uçan 5 helikopter, ateş ve duman görüntüsü yer aldı.

ŞİKAGO İLE TRUMP ARASINDAKİ GERİLİM
Donald Trump, başkent Washington'dan sonra valisi ve belediye başkanı Demokrat olan Şikago'da da güvenliği sağlamak için ulusal muhafız birliklerini veya ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza polisini göndereceğini söylemişti.

Şikagolular, Trump'ın şehirlerine yönelik girişimlerine karşı hafta içinde gösteriler düzenlemişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Trump'tan operasyon sinyali: Neden Savaş Bakanlığı denildiğini... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:28:21