Trump'tan otomobil tarifelerini hafifletme hamlesi

ABD Başkanı Donald Trump, otomobil üreticileri için gümrük vergilerini hafifletmeye yönelik bir kararname imzaladı.





Trump tarafından Salı günü imzalanan kararname ithal araç ve çelik ile alüminyum gibi hammaddelere getiren ek vergilerin üst üste binmesiyle oluşan maliyetlerin hafifletilmesini öngörüyor.





Kararname, aynı ürüne birden fazla tarifenin uygulanması durumunda hangi tarifenin geçerli olacağına ilişkin prosedürü düzenliyor.





DW Türkçe'nin haberine göre ABD Ticaret Bakanlığı yetkilisi bu yeni düzenlemeyle artık ABD'deki şirketlerin sadece bir gümrük tarifesi ödeyeceğini söyledi. Yetkili, şirketlerin artık ya yurt dışında üretilen arabalar için yüzde 25'lik gümrük vergisini ya da çelik veya alüminyum için öngörülen yüzde 25'lik gümrük vergisini ödeyeceklerine işaret etti.





Kararname ayrıca araçlarını ABD'de üreten ve satan üreticiler için bir geçiş süresi de öngörüyor. ABD'de üretimi tamamlanan araçların vergilerden kısmi bir indirim alması da mümkün olacak.





Trump: Otomobil üreticilerine yardımcı olmak istedik

ABD Başkanı Donald Trump, imzaladığı kararnameyle geçiş döneminde otomobil üreticilerine kısa vadede yardımcı olmayı amaçladıklarını söyledi.





Trump yönetimi bu geçiş süreciye otomobil üreticilerine tedarik zincirlerini ABD'ye taşımalarına zaman tanımayı hedefliyor.





ABD Hazine Bakanı Scott Bessent de yaptığı açıklamada otomobil üreticilerinin daha fazla yerli üretim yapmalarını sağlamayı hedeflediklerini söyledi.





"Başkan Trump hem yerli hem de yabancı otomobil üreticileriyle görüşmeler yaptı ve otomobil üretimini ABD'ye geri getirmekte kararlı" diyen Bessent, "Dolayısıyla otomobil üreticilerine bunu hızlı, verimli bir şekilde yapmaları ve mümkün olduğunca çok istihdam yaratmaları için bir yol sunmak istiyoruz" sözlerini kaydetti.